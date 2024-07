Sequía de dólares: fuera de la agenda central, las fintech se quedan sin fondos

Malas noticias para el ecosistema fintech. Las operaciones de capital de riesgo en América latina alcanzaron el ritmo más lento de los últimos seis años, debido en parte a la disminución de inversionistas estadounidenses en la región.



En los seis primeros meses del año, se realizaron 323 operaciones por u$s 2000 millones en América latina, según datos de PitchBook publicados el miércoles. El segundo trimestre, con 142 transacciones, fue el más lento en la región desde el cuarto trimestre de 2018.

"La cautela causada por el alto número de acuerdos en 2021 y 2022 que han llevado a pocas salidas, así como la retirada de los inversionistas de EE.UU. del mercado" han contribuido a los bajos volúmenes, escribió el analista de Pitchbook Kyle Sanford en un análisis publicado junto con los datos. Los inversionistas se han mantenido al margen ante las elevadas tasas en EE.UU. y la inflación mundial, añade el informe.



La recaudación de fondos de capital de riesgo en América latina hasta el 30 de junio fue de u$s 100 millones, en comparación con u$s 2200 millones para todo 2023.

Las salidas -solo 30 valoradas en menos de u$s 36 millones en el primer semestre del año- también son lentas. Si el ritmo actual de salidas se mantiene, sería el más bajo en términos de valor en América latina desde 2016, señaló Pitchbook.

Fenómeno global

La otra cara del fenómeno es que en los EE.UU. aumentó hasta u$s 55.600 millones en el segundo trimestre, lo que supone el total trimestral más alto en dos años. Es 47% por encima de los u$s 37.800 millones recaudados por las empresas emergentes estadounidenses en el primer trimestre, aunque fue impulsado en gran medida por las importantes inversiones en empresas de inteligencia artificial.

La cifra incluye los u$s 6000 millones recaudados por xAI de Elon Musk y los u$s 1100 millones de CoreWeave.

Tras alcanzar la cifra récord de u$s 97.500 millones en el cuarto trimestre de 2021, la financiación del capital riesgo en Estados Unidos no ha dejado de disminuir. Recientemente alcanzó un mínimo de u$s 35.400 millones en el segundo trimestre de 2023, en un entorno de tasas de interés elevadas y un mercado de salida lento.

La reciente afluencia de capital a las empresas emergentes de IA ha invertido la tendencia a la baja, impulsando a más inversores a redoblar su apuesta por las empresas modelo de cimientos de IA, así como por aplicaciones que van desde la generación de código a las herramientas de productividad.