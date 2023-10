Por qué el mercado del dólar blue está paralizado

"Fue una traición".



Estas son las tres palabras que más se escuchan en los alrededores del microcentro porteño luego de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de u$s 800.000 entre su cuerpo.

"Quien los entregó y dijo lo que estaban haciendo fue un cambista que quiso ascender a mayorista y no lo dejaron, entonces se despechó. Pero vamos a averiguar de quién se trata y nos ocuparemos de que no trabaje nunca más en su vida en el mercado de cambios. Lo que hizo fue imperdonable", revelaron los brokers que fueron traicionados, en una reunión cumbre a puertas cerradas que mantuvieron este miércoles.

Los 7 magníficos

No es fácil ser uno de los siete magníficos, como denominan en la jerga a los siete mayores corredores de cambio del mercado informal: éste quería ser el octavo magnífico y no lo dejaron, porque lo acusan de ser un paracaidista que viene de la política al haber estado ligado al kirchnerismo en su momento. Quiso pertenecer y no lo dejaron.

"Este es un negocio de caballeros, a la vieja usanza, un círculo de gente bien, al punto de ser el último mercado que guarda algo de la aristocracia argentina, en cuanto a la palabra y al honor. Se trata de gente que se maneja todo cash, sin cuenta bancaria, que no se maneja con tarjeta de débito ni de crédito", detallan.

Relación con el banco

La clave de los mayoristas es la relación con el banco, donde tienen la caja de seguridad (aunque la mayoría se maneja con las entidades extra bancarias de cofres que operan en un horario más extendido), de poder pasar por las cajas y sacar tanto pesos como dólares.

"Ahora el mercado está cerrado porque los mayoristas no operan, y son los únicos que le dan liquidez, por lo que la formación de precios en el blue estará muerta hasta las elecciones presidenciales, y cualquiera te puede pasar un precio de referencia al azar, ya que la oferta del dólar MEP no alcanzará para abastecer al blue", se quejan.