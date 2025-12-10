El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, los que buscan proteger el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 10 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,0416666 % $ 10.208,3 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,9166667 % $ 9.583,3 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 2 % $ 10.000 Banco Ciudad 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Bica 2,25 % $ 11.250 Banco CMF 2,25 % $ 11.250 Banco Comafi 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de Corrientes 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Chubut 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco del Sol 2,25 % $ 11.250 Banco Dino 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Hipotecario 2 % $ 10.000 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,375 % $ 11.875 Banco de Tierra del Fuego 2,25 % $ 11.250 Banco Voii 2,375 % $ 11.875 Bibank 2,25 % $ 11.250 Crédito Regional Compañía Financiera 2,4583334 % $ 12.291,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 24,5 % 27,447265 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 23 % 25,586376 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 23 % 25,586376 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 24 % 26,82418 % Banco Ciudad 22 % 24,359658 % Banco Bica 30,605 % 30,605 % Banco CMF 27 % 30,605 % Banco Comafi 22 % 24,359658 % Banco de Corrientes 26,5 % 29,967773 % Banco de la Provincia de Córdoba 25 % 28,073156 % Banco de Chubut 26,5 % 29,967773 % Banco del Sol 27 % 30,605 % Banco Dino 26 % 29,333398 % Banco Hipotecario 24 % 26,82418 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 28,5 % 32,5339 % Banco de Tierra del Fuego 27 % 30,605 % Banco Voii 28,5 % 32,5339 % Bibank 27 % 30,605 % Crédito Regional Compañía Financiera 29,5 % 33,834302 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: