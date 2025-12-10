En esta noticia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, los que buscan proteger el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 10 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,0416666 %  $ 10.208,3 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,75 % $ 8.750 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,9166667 %  $ 9.583,3 
BBVA  1,75 %  $ 8.750
Banco Macro  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC  2 %   $ 10.000 
Banco Ciudad  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Bica  2,25 %   $ 11.250 
Banco CMF  2,25 %  $ 11.250 
Banco Comafi  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco de Corrientes  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco de Chubut  2,2083333 % $ 11.041,7 
Banco del Sol  2,25 %  $ 11.250 
Banco Dino  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Hipotecario  2 %  $ 10.000 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Meridian  2,375 %  $ 11.875 
Banco de Tierra del Fuego  2,25 %  $ 11.250 
Banco Voii  2,375 %  $ 11.875 
Bibank  2,25 %  $ 11.250 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,4583334 %  $ 12.291,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  24,5 %  27,447265 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  21 % 23,143932 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  23 %  25,586376 % 
BBVA  21 %  23,143932 %
Banco Macro  23 %  25,586376 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  24 %  26,82418 % 
Banco Ciudad  22 %  24,359658 % 
Banco Bica  30,605 %  30,605 % 
Banco CMF  27 %  30,605 % 
Banco Comafi  22 %  24,359658 % 
Banco de Corrientes  26,5 %  29,967773 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  25 %  28,073156 % 
Banco de Chubut  26,5 % 29,967773 % 
Banco del Sol  27 %  30,605 % 
Banco Dino  26 %  29,333398 % 
Banco Hipotecario  24 %  26,82418 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  23 %  25,586376 % 
Banco Meridian  28,5 %  32,5339 % 
Banco de Tierra del Fuego  27 %  30,605 % 
Banco Voii  28,5 %  32,5339 % 
Bibank  27 %  30,605 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  29,5 %  33,834302 % 

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.