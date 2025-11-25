El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza periódicamente una tabla comparativa de tasas de interés, que incluye a los diez bancos con mayor volumen de depósitos y a las entidades que informan la tasa ofrecida para no clientes.

En las últimas semanas, las tasas de los plazos fijos cayeron de manera significativa, y solo algunas entidades superan una TNA del 30%. En este contexto, resulta clave analizar las opciones disponibles para identificar qué banco ofrece la mejor alternativa.

¿En qué bancos conviene invertir hoy?

Este martes 25 de noviembre, el Banco Meridian y Banco Voii lideran el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual del 33,5% disponible tanto para clientes como para no clientes.

En segundo lugar, se ubican Crédito Regional con una TNA del 33% tanto para clientes como no clientes. Le siguen Reba, el Banco de Tierra del Fuego y el Banco de la Provincia de Córdoba con una tasa anual del 32%.

Ranking de tasas de interés

Banco Meridian: 33,5%

Banco VOII: 33,5%

Crédito Regional: 33%

Banco REBA: 32%

Banco de la Provincia de Córdoba: 32%

Banco de Tierra del Fuego: 32% para clientes y 28% para no clientes

Banco Mariva: 31%

Banco Bica: 31%

Banco de Corrientes: 31%

Banco del Sol: 30%

Banco CMF: 30%

Bibank: 30%

Banco Macro: 30%

Banco Julio: 30%

Banco Masventas: 30%

Banco de Comercio: 30%

Banco Dino: 29%

Banco Hipotecario: 28,5% para clientes y 31% para no clientes

Banco del Chubut: 28%

ICBC: 28%

Banco Credicoop: 28%

Banco Provincia: 28%

Banco Comafi: 27,5%

Banco Formosa: 27%

Banco Nación: 27%

Banco Ciudad: 26%

BBVA: 26%

Banco Santander: 25%

Banco Galicia: 24%

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

¿Cuánto gano si invierto $ 1.000.000?

El Banco Voii y Banco Meridian ofrecen una TNA del 33,5%. Si se decide invertir $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 27.534,25. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.027.534,25.