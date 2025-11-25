El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza periódicamente una tabla comparativa de tasas de interés, que incluye a los diez bancos con mayor volumen de depósitos y a las entidades que informan la tasa ofrecida para no clientes.
En las últimas semanas, las tasas de los plazos fijos cayeron de manera significativa, y solo algunas entidades superan una TNA del 30%. En este contexto, resulta clave analizar las opciones disponibles para identificar qué banco ofrece la mejor alternativa.
¿En qué bancos conviene invertir hoy?
Este martes 25 de noviembre, el Banco Meridian y Banco Voii lideran el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual del 33,5% disponible tanto para clientes como para no clientes.
En segundo lugar, se ubican Crédito Regional con una TNA del 33% tanto para clientes como no clientes. Le siguen Reba, el Banco de Tierra del Fuego y el Banco de la Provincia de Córdoba con una tasa anual del 32%.
Ranking de tasas de interés
- Banco Meridian: 33,5%
- Banco VOII: 33,5%
- Crédito Regional: 33%
- Banco REBA: 32%
- Banco de la Provincia de Córdoba: 32%
- Banco de Tierra del Fuego: 32% para clientes y 28% para no clientes
- Banco Mariva: 31%
- Banco Bica: 31%
- Banco de Corrientes: 31%
- Banco del Sol: 30%
- Banco CMF: 30%
- Bibank: 30%
- Banco Macro: 30%
- Banco Julio: 30%
- Banco Masventas: 30%
- Banco de Comercio: 30%
- Banco Dino: 29%
- Banco Hipotecario: 28,5% para clientes y 31% para no clientes
- Banco del Chubut: 28%
- ICBC: 28%
- Banco Credicoop: 28%
- Banco Provincia: 28%
- Banco Comafi: 27,5%
- Banco Formosa: 27%
- Banco Nación: 27%
- Banco Ciudad: 26%
- BBVA: 26%
- Banco Santander: 25%
- Banco Galicia: 24%
¿Cuánto gano si invierto $ 1.000.000?
El Banco Voii y Banco Meridian ofrecen una TNA del 33,5%. Si se decide invertir $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 27.534,25. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.027.534,25.