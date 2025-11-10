El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas, principalmente por su previsibilidad. Sin embargo, este lunes, varios bancos ajustaron a la baja las tasas de interés para plazos fijos a 30 días.

Este nuevo escenario obliga a los inversores a evaluar las distintas alternativas disponibles antes de decidir dónde invertir su dinero, ya que las diferencias de rendimiento entre bancos pueden ser de miles de pesos.

Plazo fijo: ¿en qué banco conviene invertir hoy?

Este lunes 10 de noviembre, el Banco VOII y Crédito Regional encabezan el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 36% disponible tanto para clientes como para no clientes.

En segundo lugar, se ubican Reba, Merdian y el Banco del Sol que ofrecen una TNA del 35% tanto para clientes como no clientes. Les sigue el Banco de Córdoba con una tasa anual del 34,5%.

Bajan las tasas de interés: ¿qué bancos pagan más hoy?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Banco VOII: 36%

Crédito Regional: 36%

Banco REBA: 35%

Banco Meridian: 35%

Banco del Sol: 35%

Banco de la Provincia de Córdoba: 34,5%

Banco CMF: 34%

Banco Mariva: 34%

Banco Bica: 34%

Banco de Tierra del Fuego: 34% para clientes y 31% para no clientes

Bibank: 33%

Banco del Chubut: 33%

Banco de Corrientes: 33%

Banco Nación: 33%

ICBC: 32,25%

Banco Macro: 32%

Banco Julio: 32%

Banco Dino: 32%

Banco Hipotecario: 30,5% para clientes y 33% para no clientes

Banco Comafi: 30%

Banco Masventas: 30%

Banco Formosa: 30%

Banco de Comercio: 30%

Banco Credicoop: 29%

Banco Ciudad: 28%

BBVA: 27%

Banco Santander: 27%

Banco Galicia: 25%

Banco Provincia: 24%

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

¿Cuánto gano si invierto $ 1.000.000?

El Banco Voii ofrece una TNA del 36%. Si se decide invertir $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 29.589,04. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.029.589,04.