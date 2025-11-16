El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas preferidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad. Sin embargo, varias entidades bancarias redujeron las tasas para depósitos a 30 días.

Ante este nuevo escenario, los inversores deben analizar cuidadosamente las opciones disponibles, ya que las diferencias entre bancos pueden representar variaciones de rendimiento significativas, incluso de miles de pesos.

Plazo fijo: ¿en qué banco conviene invertir hoy?

Este domingo 16 de noviembre, el Banco Reba lidera el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 36% disponible tanto para clientes como para no clientes.

Ni dólar ni plazo fijo: así podés invertir desde $1000 y hacer crecer tus ahorros (foto: archivo). Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

En segundo lugar, se ubica Crédito Regional, que ofrece una TNA del 34% para clientes y del 33,5% para no clientes. Le siguen el Banco Voii y Meridian con una tasa anual del 33,5%.

Cambian las tasas de interés: ¿qué bancos pagan más hoy?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza regularmente una tabla comparativa con las tasas de interés vigentes. Este informe incluye a los diez bancos con mayor volumen de depósitos y también a las entidades que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Banco REBA: 36%

Crédito Regional: 34% para clientes y 33,5% para no clientes.

Banco VOII: 33,5%

Banco Meridian: 33,5%

Banco CMF: 33%

Bibank: 33%

Banco de Corrientes: 33%

Banco del Sol: 32%

Banco de la Provincia de Córdoba: 32%

Banco Mariva: 32%

Banco Bica: 32%

Banco de Tierra del Fuego: 32% para clientes y 28% para no clientes

Banco del Chubut: 30%

Banco Macro: 30%

Banco Julio: 30%

Banco Comafi: 30%

Banco de Comercio: 30%

Banco Dino: 29%

Banco Hipotecario: 28,5% para clientes y 31% para no clientes

Banco Credicoop: 28%

ICBC: 28%

Banco Provincia: 28%

Banco Masventas: 27,5%

Banco Formosa: 27%

Banco Nación: 27%

Banco Ciudad: 26%

BBVA: 26%

Banco Santander: 25%

Banco Galicia: 24%

¿Cuánto gano si invierto $ 1.000.000 en plazo fijo?

El Banco Reba ofrece una TNA del 36%. Si se decide invertir $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 29.589,04. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.029.589,04.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

En cambio, si se opta por un plazo fijo en Banco Galicia con una tasa del 24%, la ganancia mensual estimada sería de $ 19.726,03, lo que implica una diferencia de $ 9.863,01 respecto a otras opciones.