Los bonos soberanos argentinos en dólares operan este jueves con mayoría de bajas a lo largo de toda la curva, en una rueda nuevamente presionada por el contexto global de mayor aversión al riesgo. En ese marco, el riesgo país sube a 545 puntos básicos, un nivel que no se veía desde mediados de febrero. En la curva de globales bajo ley extranjera, los retrocesos son generalizados aunque moderados. El GD29 cae 0,5%, el GD30 retrocede 0,6% y el GD35 pierde 0,3%. En el tramo medio y largo también predominan las bajas: el GD38 cede 0,2%, el GD41 baja 0,3% y el GD46 retrocede 0,4%. El comportamiento es similar entre los bonares bajo ley local. El AL29 pierde 0,1%, el AL30 retrocede 0,8%, mientras que el AL35 cae 0,2% y el AL38 baja 0,3%. La corrección de la deuda argentina se da en línea con el clima global más defensivo, marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la suba de la prima de riesgo en activos emergentes. Los ADR de empresas argentinas operan este jueves con mayoría de bajas en Wall Street, en una rueda marcada por la cautela global y la mayor aversión al riesgo. Entre las caídas más pronunciadas se destacan los papeles del sector financiero. Grupo Supervielle retrocede 6,4%, mientras que Telecom Argentina pierde 5,2% y Grupo Financiero Galicia cae 4,2%. También muestran descensos Central Puerto (-4,1%), IRSA (-4,%) y Banco Macro (-3,5%). Más atrás se ubican Edenor, que baja 3,1%, BBVA Argentina (-2,8%) y Cresud (-2%), mientras que Transportadora de Gas del Sur cede 1,8% y Loma Negra retrocede 1,4%. En contraste, los pocos avances se concentran en el sector energético. YPF sube 0,9%, Pampa Energía gana 0,2% y Bioceres avanza 2,4%. En Buenos Aires, el S&P Merval cae 0,4% en pesos y medido en dólares se ubica sobre los u$s 1742 puntos (CCL). También lidera la caída Supervielle que recorta más de 6%, seguido por Telecom y por Grupo Financiero Galicia. Emanuel Juárez, analista de mercados de HFM, explicó a El Cronista que la caída de Wall Street responde principalmente a una combinación de toma de ganancias y a una mayor cautela de los inversores frente al escenario macroeconómico global. Según señaló, en las últimas ruedas el mercado venía mostrando valuaciones exigentes —especialmente en el sector tecnológico— y cualquier señal de desaceleración económica o dudas en torno a la política monetaria suele provocar ajustes rápidos en la renta variable. En ese contexto, agregó que los mercados emergentes y particularmente Argentina tienden a amplificar estos movimientos. “Por eso vemos que los ADR argentinos acompañan la corrección global con caídas que en algunos casos superan el 6%, reflejando un mayor nivel de volatilidad y sensibilidad al flujo internacional de capitales”, sostuvo. No obstante, el especialista remarcó que el comportamiento de la deuda soberana muestra un matiz distinto. Los bonos argentinos se mantienen relativamente estables y el riesgo país continúa en niveles similares a los observados a mediados de febrero. “Esto sugiere que, por ahora, el mercado no está interpretando este movimiento como un deterioro en los fundamentos locales, sino más bien como un ajuste dentro de un contexto global más volátil”, afirmó. En esa línea, concluyó que el movimiento actual parece responder más a un reacomodamiento de posiciones a nivel internacional que a un cambio estructural en la percepción de riesgo sobre la Argentina. Por su parte, Renato Campos, CEO de GH Trading, señaló que el movimiento reciente responde principalmente a un ajuste global de portafolios, en el que la renta variable —y en particular la de mercados emergentes— suele ser la primera en corregir, mientras que la deuda soberana argentina se mantiene relativamente estable al incorporar ya una prima de riesgo elevada. Según explicó, el contexto está marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el salto en los precios del petróleo, factores que han impulsado un reacomodamiento global hacia activos más defensivos. “Esto reavivó temores inflacionarios y redujo el apetito por riesgo en los mercados financieros, lo que explica la reciente caída de Wall Street”, afirmó. En ese escenario, los ADR argentinos amplifican el movimiento bajista. “Las caídas superiores al 6% responden a que forman parte del segmento de renta variable emergente, que suele reaccionar con mayor volatilidad cuando el flujo internacional de capital se vuelve más defensivo”, sostuvo. No obstante, Campos destacó que el comportamiento de la deuda argentina es diferente. Los bonos muestran mayor resiliencia porque una parte importante de la corrección ya se había producido en semanas previas y actualmente operan en niveles de paridad relativamente bajos, lo que limita el margen para nuevas caídas. Las acciones caen luego de que se conociera que Estados Unidos está considerando exigir permisos para la venta de semiconductores vinculados a inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el petróleo superó los u$s 80 y los bonos retrocedieron, mientras los titulares siguen mostrando una escalada de la guerra en Irán y en Medio Oriente. El S&P 500 pierde 1,3% después de que Bloomberg News informara que funcionarios estadounidenses redactaron un borrador de regulaciones que restringirían los envíos de chips de IA a cualquier parte del mundo sin aprobación de EE.UU. En ese contexto, Nvidia cae 2%, mientras que Oracle sube tras anunciar planes de recortar miles de empleos en medio de un ajuste de caja vinculado a las fuertes inversiones en inteligencia artificial