Caen las reservas del Central u$s 2000 millones a pesar de más compras de divisas

El Banco Central arrancó la semana con compras netas de divisas por u$s 117 millones en el mercado oficial de cambios. De este modo, acumuló un resultado positivo de u$s 373 millones en septiembre, a pesar de la menor estacionalidad para las liquidaciones de exportaciones del agro.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una caída de casi u$s 2000 millones. Las tenencias del Central finalizaron la jornada en u$s 27.167 millones, lo que implica una baja de u$s 1995 millones respecto al cierre previo.

Según el equipo económico, la caída de las reservas brutas obedeció a pagos de vencimientos de deuda en moneda extranjera, por cerca de u$s 300 millones, caídas en las cotizaciones de activos del BCRA y movimientos en los encajes bancarios que habitualmente se registran a fin de mes

"Contrario a lo que usualmente sucede en cada fin de mes, el Banco Central cerró su participación de este lunes con un buen resultado y terminó septiembre con un saldo positivo del orden de u$s 373 millones, un registro muy similar al obtenido el mes pasado", destacó el operador de cambios Gustavo Quintana.

A la vez, resaltó que "el inicio del último trimestre del año presenta un panorama con una proyección no tan negativa para el Banco Central, teniendo en cuenta el escenario registrado en septiembre, algo que está dentro de expectativas oficiales para mantener el proceso de recuperación de reservas internacionales".

Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso otro incremento de $ 0,5 para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la jornada en $ 970,5. De esta manera, en septiembre acumuló un avance de 1,78%, apenas por debajo del 2% mensual promedio que estuvo registrando en los últimos meses, en línea con el plan de la entidad.