Vuelan las acciones argentinas: ¿es sólo el comienzo?

Nada importa a los operadores del mercado: ni la falta de nombres en el equipo económico ni de cómo el nuevo gobierno hará el ajuste fiscal. Temas de segundo orden. Se compran activos argentinos sólo con las expectativas que genera Javier Milei y que de una vez por todas la Argentina se suba al tren de los países de la región que van camino al desarrollo.

El dólar "contado con liqui" perdió 9% a $859. A futuro, las operaciones en el Matba-Rofex pactadas para fin de diciembre se hicieron a $800. De esta manera la brecha entre el "contado con liqui" y el futuro se redujo a sólo 7% alimentando las expectativas de que una unificación cambiaria termine en torno a esos 800 pesos. La nota pasó ayer porque el entusiasmo inversor externo derivó en que el "contado con liqui" se opere por debajo del dólar MEP (los dólares que se adquieren vía esta alternativa se acreditan en la plaza local y no en el exterior) a $916.

Las acciones argentinas fueron otro capítulo de este entusiasmo inversor con el futuro gobierno. O el fin del kirchnerismo que es la contracara. El Grupo Financiero Galicia trepó en Nueva York 14%, seguido por el 13% de IRSA, el 11% del Banco Macro y de Telecom. En este último caso incidió en simultáneo la decisión de la justicia federal de dar marcha atrás con el decreto que estableció como servicio público a las telecomunicaciones. Ese decreto se trataba de otra embestida del gobierno a empresas para controlar precios y puntualmente al sector de telecomunicaciones.

Los bonos en dólares cedieron en Nueva York y eso provocó que el riesgo país ascienda a los 2016 puntos. Lo que puede ser visto como una mala señal, la baja en los precios de los papeles globales de la Argentina, en realidad es la contracara del descenso del "contado con liqui", con ventas de esos papeles para posicionarse en los activos en la plaza local.

Esta tendencia del mercado se da en paralelo con la decisión del futuro presidente de desactivar rápidamente los pasivos remunerados del BCRA, la denominada "bomba de leliq". En realidad, se trata de una medida que podría tomarse en los próximos trimestres, incluso aprovechando una monetización de la economía tras la puesta en marcha del ajuste de las cuentas públicas. Gradualmente podrían ser reemplazados, las leliq y los pases pasivos, por títulos del Tesoro Nacional. Utilizar reservas o los dólares de un "repo" o préstamo a ese fin sería un desperdicio de divisas.

En la plaza cambiaria, más allá de las expectativas de una unificación cambiaria en torno a los $800, existen otros escenarios. Dadas las necesidades fiscales del nuevo gobierno, la intención de Luis Caputo sería la de mantener el impuesto PAIS del 30% hasta junio del 2024. El puente que necesita el futuro gobierno es hasta la llegada de los dólares de la cosecha de soja, en abril-mayo próximo. Un clásico argentino: pasar el verano.

Pero por lo pronto, como reza el viejo adagio financiero, "the trend is my friend" o "la tendencia es mi amiga". Y es lo que está sucediendo con los activos locales. No importa si Caputo es más financista que economista o si aún no está claro cómo se hará el ajuste fiscal. La reunión con el staff del FMI hoy seguramente servirá a los próximos funcionarios para mostrar la necesidad de cómo se encarrilarán las cuentas públicas.

Al fin y al cabo, se trata de un ajuste profundo de la economía, que nunca se ha hecho en la historia económica reciente en la profundidad y en la velocidad. Sería algo tan inédito como positivo. El mercado apuesta a que la Argentina está en camino nuevamente.

¿Será esta vez la vencida?