Boom de obligaciones negociables: empresas argentinas aprovechan el contexto para colocar bonos

Las empresas argentinas están aprovechando la ventana de oportunidad a causa del blanqueo y el elevado flujo de divisas para poder regresar a los mercados de deuda en dólares.

Las tasas comprimieron sustancialmente respecto de los valores previos al blanqueo. Sin embargo, los analistas siguen viendo oportunidades en deuda corporativa de alta calidad crediticia. Cuáles son los papeles preferidos por el mercado.





Nuevas emisiones de deuda

Las empresas están aprovechando los flujos de capital generados por el blanqueo para refinanciar sus pasivos y buscar nuevo financiamiento en el mercado de capitales.

La última semana se vieron emisiones de deuda de grandes compañías argentinas.

Fueron protagonistas YPF y Vista, ambas bajo jurisdicción argentina, con un monto máximo emitido de US$ 150 millones cada una.

Puntualmente, YPF emitió dos bonos con vencimiento en 2028, cuyas tasas de corte fueron del 6,5% y 7% anual, en línea con su curva de rendimientos.

Por su parte, Vista colocó un bono con vencimiento en 2031, registrando una tasa del 7,65% anual.

Otras emisiones de deuda recuentes fueron Pan American, por u$s 400 millones al 8,5%. Telecom emitió deuda al 9,7% por u$s 612 millones, también TGS colocó al 8,75% por u$s 484 millones.

Banco Galicia emitió u$s 324 millones al 7,88% y Pampa emitió u$s 404 millones al 8,25%.

Mejorando el perfil de deuda

Las grandes compañías argentinas no solo estan aprovechando el contexto para poder hacerse de cpaitales frescos en el mercado a tasas bajas, sino que también encaran un proceso de reestructuración de sus pasivos, liquidando deuda vieja a tasas altas y canjeándola por deuda nueva a tasas bajas.

Los analistas de PPI remarcaron que el mercado de renta fija corporativa se mantiene en ebullición.

"Las empresas argentinas están aprovechando la ventana de oportunidad para captar fondos, mejorar su perfil de deuda, e incluso reducir la carga de los intereses al emitir ONs a una tasa menor", dijeron.

Ayer Genneia colocó exitosamente un nuevo bono verde por US$ 48 millones al 6,00% con vencimiento en 2028.

Juramento, el holding de agronegocios y alimentos productora de carne para consumo local y exportación, anunció una excepcional colocación de deuda para financiar crecimiento de actividades y expansión internaciona.

Según informó, levantó u$s 20 millones de su ON Clase V luego de haber recibido ofertas por más del doble del objetivo: u$s 45,9 millones.

La tasa de corte de la colocación fue de 6%, muy por debajo de las colocaciones de ON de otras firmas en la plaza.

Esta última semana también fue el turno de Edenor, que luego de un infructuoso intento colocar ONs en el mercado internacional, propone una oferta diferente.

Hace algunas semanas, la principal distribuidora eléctrica del país intentó captar entre u$s 400 millones y u$s 750 millones, pero al no lograr acercar posiciones con los inversionistas terminó retirando la oferta.

En este contexto, Edenor vuelve a testear el mercado con una oferta de canje por todas sus Obligaciones Negociables Clase 1 (DNC1O) con vencimiento en mayo de 2025, cuyo outstanding total es de u$s 55,2 millones.

La propuesta consiste en recibir u$s 103,75 de una nueva emisión junto con el pago en efectivo de los intereses devengados y no pagados por cada US$100 de valor nominal entregados.

La nueva emisión tendrá una estructura amortizable con tres pagos iguales, vencimiento en 2030 y una tasa cupón de 9,75%, a pagar semestralmente desde abril del 2025.

Al mismo tiempo, ofrecen esta nueva ON para capturar "new money" por hasta u$s 150 millones, con el objetivo de refinanciar deudas, invertir en capital de trabajo y capital fijo, y, a su vez, contar con efectivo para aprovechar oportunidades que puedan surgir.

Otra compañía que se encuentra en proceso de mejora de su perfil de deuda es Vista Energy.

Pocos días atrás, la compañía realizó una exitosa colocación de u$s 150 millones al 7,65%, recibiendo ofertas por más del doble del monto que salió a buscar.

En esta oportunidad, también había ofrecido canjear las ONs Clase XIV (VSCFO) por la nueva VSCRO. En esta ocasión, lograron canjear solamente u$s 1,3 millones del outstanding total.

Además, Vista anunció el rescate anticipado de la totalidad de sus ONs Clase XIV (VSCFO) con vencimiento el 10 de noviembre de 2025 por un valor nominal de u$s 40,5 millones.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, explicó que las compañías están aprovechando el contexto para emitir en el mercado, sobre todo en un escenario de baja de tasas de la Fed y de liquidez local dado el blanqueo.

"Dada la demanda que se puede ver, no sería raro que se sigan viendo licitaciones de ON en donde los rendimientos se acercan a los niveles que pagan empresas comparables en otros países de la región como puede ser Chile o Brasil" dijo.

Además, agregó que "tanto las emisiones locales como las de la región u otros emergentes buscan aprovechar el cambio de rumbo de la política monetaria en EE.UU., que ahora en proceso de baja de tasas puede ayudar a aumentar los flujos hacia esos activos".

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, advierte que en el contexto actual, con el ingreso de dólares provenientes del blanqueo, se está viendo una sobre demanda de activos en el mercado de capitales.

Según Botta, esto ha generado una fuerte compresión en los rendimientos de las obligaciones negociables (ON) en el mercado secundario, que hoy se mueven entre el 3% en la parte corta de la curva a el 7% de TIR en los plazos más largos.

Botta remarcó que la demanda sobrepasa la oferta de productos, lo cual termina empujando a la tasa a la baja.



Dada las tasas a la baja, Botta remarcó que para las empresas argentinas, este es un momento ideal para financiarse a tasas mucho más razonables que en otros contextos, gracias al exceso de liquidez disponible.

"Hay mucho capital ingresando, pero no suficientes productos para absorberlo, lo que genera esta sobre demanda. Para estabilizar el mercado, es crucial que haya una mayor oferta de activos, y aquí es donde surgen oportunidades clave tanto para las empresas como para los inversores", sostuvo.

Juan Barboza, head de research Mariva, indicó que el financiamiento del sector privado se ha visto favorecido por el blanqueo porque ha generado una demanda importante de activos bajo ley local.

"Las empresas han podido capitalizar esta situación emitiendo obligaciones en dólares de corto plazo por montos hasta u$s 200 millones con rendimientos atractivos para inversores más conservadores que no quieren sólo riesgo soberano en su cartera", detalló.

Oportunidades en ONs

La curva de deuda corporativa opera actualmente con tasas mucho más bajas respecto de lo que se evidenciaba antes del blanqueo.

Actualmente, la curva de YPF opera con tasas de entre 6,8% y 8,8%, mientras que otras compañías del sector de Oil & Gas operan con rendimientos menores.

CGC rinde 7,7% con su bono a marzo de 2025. Pampa rinde 7,5% para los bonos a 2026 y 2027, mientras que el título a 2029 rinde 8,3%.

En el caso de Pan América, estos operan con tasas de 5,7% y 7,6% para los bonos a 2027 y 2032. Finalmente, TGS a 2031 rinde 7,9%.

Dentro del sector financiero, Galicia 2026 y Banco Macro 2026 rinden 7,5% y 8,2% respectivamente. Telecom 2025 rinde 7,05%, Telecom 2026 rinde 7,5% y Telecom 2031 rinde 8,8%.

Otros papeles como AA200 2031 rinde 7,6%, mientras que Arcor 2027 rinde 6,3% y Mastellone 2026 rinde 8%.

Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap, considera que las ON son la opción más natural para los inversores del blanqueo, por lo que lo vemos con buenos ojos.

"Consideramos que las ONs se verán beneficiadas por el blanqueo, dado que es de las opciones más conservadoras disponibles en Argentina. Este mes se está repitiendo la misma tendencia de mayor demanda por este instrumento, igual que sucedió en septiembre siendo la parte más larga de mejor performance que la corta", dijo.

En cuanto a papeles puntuales, Casabal pone el ojo en YPF.

"Luego del anuncio del Call del YPF LUZ 2026, que ofrecía un atractivo cupón de 10%, vemos al YPF 2026 como su reemplazo natural con un rendimiento de 6,7%. Se trata de un bono muy corto, ideal para perfiles conservadores, ya que devuelve el capital en cuotas trimestrales de 16% del capital remanente, ademas de su cupon trimestral de 9% anual", detalló.

Adicionalmente, remarcó que "el YPF 26 tiene prioridad de pago con una garantía basada en los flujos de efectivo de YPF AGRO e incluye una cuenta de reserva offshore con 2,5x del próximo servicio de la deuda".

Los analistas de Delphos Investments señalaron que esta situación se explica por la alta demanda de títulos con vencimientos cortos, impulsada por los flujos provenientes del blanqueo.

En cuanto a las oportunidades, desde Delphos agregaron que "para inversores que pueden tolerar un mayor riesgo de duración, el tramo largo de la curva ofrece tasas cercanas al 7%, lo que consideramos atractivo en un contexto global de baja de tasas".

Finalmente, los analistas de Facimex Valores también ven valor en la renta fija corporativa, aunque con un sesgo más conservador.

"Mantenemos una exposición moderada a corporativos para devengar buenos rendimientos con baja volatilidad. El universo corporativo ya no parece tener tanto margen para seguir comprimiendo spreads a corto plazo. Por eso, priorizamos compañías con buen desempeño operativo, bajo apalancamiento y altas coberturas de intereses; para devengar cupones sin volatilidad", dijeron.

En ese sentido, indicaron que aun ven valor en Telecom 2031 (TLCMO), TGS 2031 (TSC3O), Pampa Energía 2031 (MGCMO) y, en carteras que puedan tolerar volatilidad, YPF 2047 (YCANO).