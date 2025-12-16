En esta noticia ADR y acciones

Los bonos soberanos argentinos en dólares cerraron este martes con subas generalizadas, en una rueda que volvió a mostrar demanda firme por riesgo argentino.

En la curva bajo ley extranjera, los Globales lideraron las alzas. El tramo corto y medio mostró las mejores performances, con avances en torno al 1%–1,6%, mientras que los bonos más largos también cerraron en verde, aunque con una dinámica algo más moderada.

Las tasas volvieron a comprimirse y ya se mueven en niveles sensiblemente más bajos que a comienzos del año, reflejando una mejora sostenida en la percepción de riesgo.

Los Bonares acompañaron la tendencia positiva, aunque con un recorrido más corto que los Globales. El AL29, AL30 y AL35 terminaron la rueda con ganancias que oscilaron entre 0,8% y 1,6%-

El riesgo país cerró la jornada muy cerca de los mínimos de enero, consolidado en la zona de 570–580 puntos.

Desde Guardian Capital comentaron que, el riesgo país se desploma tras los anuncios del BCRA vinculados a la modificación del régimen de bandas cambiarias y a la meta de acumulación de reservas. “En ese contexto, el riesgo país de Argentina se ubica en la zona de los 570 puntos básicos, alcanzando su nivel más bajo de 2025”.

Y agregaron: “Con esta fuerte compresión del spread soberano, los tramos largos de la curva de deuda en dólares aparecen como los principales beneficiados, con bonos como el GD41 destacándose entre los grandes ganadores de la jornada”.

Por su parte, Portfolio Personal de Inversiones (PPI) agregó que, el optimismo en los soberanos en dólares respondió principalmente al anuncio de que el BCRA pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas a partir de 2026, una señal clave para el mercado en un momento sensible del calendario financiero.

“El timing no es menor: el próximo 9 de enero, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por u$s 4215 millones y, si bien la emisión del nuevo Bonar permitirá cubrir u$s 910 millones correspondientes a la amortización parcial del AL29 y AL30, el monto restante sigue luciendo desafiante, incluso considerando la posibilidad de que se anuncie en breve un repo con bancos”.

En ese contexto, el anuncio fue más que bienvenido para el segmento de deuda soberana en dólares, dice el broker. “El esquema presentado apunta a acompañar la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. En la práctica, implica que el BCRA volverá a comprar dólares en la medida en que la economía demande más pesos”.

ADR y acciones

En Wall Street, los ADR cayeron más de 4%. Cresud, Telecom y Transportadora de Gas del Sur fueron las acciones que más cedieron. En Buenos Aires, las acciones subieron y Aluar escaló más de 8 por ciento.