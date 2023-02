La interna política de la deuda conmueve al mercado pero los bonos no se mueven

El comunicado de Juntos por el Cambio sobre la deuda en pesos, calificándola como una bomba económica que deja esta gestión, no hizo más que llevar ruido a un mercado de por sí convulsionado, donde el Gobierno debe intervenir para contener al MEP y al contado con liquidación debajo de los $ 400, aunque sea por ahora y solamente por ahora.

"Los bonos en dólares parecen haberse topado con una resistencia difícil de superar", precisa Javier Rava, titular del Alyc que lleva su apellido, sobre la suba de 0,2% del GD30, que lleva 7,4% abajo en el mes.

Información confidencial: investigación de CNV ya detectó 35 operaciones irregulares



Meta de reservas complicada: anticipan un incumplimiento, pero el Gobierno aún guarda maniobras para revertir la tendencia



Bola de nieve

Si se suman todos los vencimientos en pesos (ajustados por Badlar, dólar linked, tasa fija y dual) desde febrero hasta diciembre de 2023, suman el equivalente a u$s 72.973 millones (a tipo de cambio oficial, como debe medirse), con picos de más de u$s 25.000 millones si se toman los meses de junio y julio juntos. Si se lo compara con los u$s 44.000 millones que tomó Macri del FMI, casi duplica esa deuda.

"Lo importante es que estos vencimientos, si logran el rollover a un año, hace que la oposición tenga vencimientos por u$s 10.000 millones mensuales, casi el doble que en 2021", precisa un research de Bull Market Brokers (BMB) firmado por Mauro Mazza.

Bonos por letras

"Lo que estamos viendo son refinanciamientos, pero cambiando bonos por letras, el mercado te renueva pero todo a 90 días como un tope máximo. Esto hace la situación inviable, por cuanto el gobierno contrae maturity de tres años a 30 días; y tiene sentido que la oposición se preocupe, porque en el verano de 2024 podríamos ver vencimientos inviables", se alerta en el paper.

Si se suman todos los vencimientos en pesos (ajustados por Badlar, dólar linked, tasa fija y dual) desde febrero hasta diciembre de 2023, suman el equivalente a u$s 72.973 millones (a tipo de cambio oficial, como debe medirse), con picos de más de u$s 25.000 millones

"El Gobierno, como forma de contrarrestar estas críticas, dice que esto es viable porque la mitad de los acreedores son cautivos, pero justamente el hecho de que sean cautivos y no tengan otra opción, hace que el financiamiento sea cada vez menor", subrayan en BMB.

Bancos en alerta roja

Desde su óptica, "lo que debe hacer reaccionar a los bancos privados, excluyendo a los públicos, es que tienen $ 2,4 billones en exposición de deuda mayormente de corto plazo. Si la oposición buscara extender los plazos en un canje a tres o cinco años, hoy se negocia con paridades del 80%, lo que implicaría pérdidas por $ 400.000 millones en los bancos públicos".

Explica que, como los bancos están expuestos en $ 2,4 billones, esto hoy se negocia a 100% de paridad porque vence en el corto plazo, si esto se extiende a 2026, algo muy lógico, ya ahí la paridad caería al 80% en CER. En ese caso la pérdida ascendería a $ 400.000 millones.

"Lo que estamos viendo son refinanciamientos, pero cambiando bonos por letras, el mercado te renueva pero todo a 90 días como un tope máximo. Esto hace la situación inviable, por cuanto el gobierno contrae maturity de tres años a 30 días; y tiene sentido que la oposición se preocupe"

PALABRAS

El martes, tras el comunicado de la oposición mencionando la deuda del BCRA, hubo rescates en todos los FCI que invierten en soberanos (T+1, CER y dólar linked, entre otros), toda la industria de FCI ex money market tuvo rescates netos por $ 6800 millones y el Central apenas compró $ 260 millones de la Lede de junio, estimó la consultora 1816.

Se operaron en la rueda del martes menos de u$s 8 millones de GD30C en T+2 BYMA PPT (contra el récord de cerca de u$s 90 millones en la primera rueda de recompra de títulos en enero) y u$s 30 millones de GD30D (en línea con el promedio).

¿Puede el Gobierno estar comprando en el exterior?

"Es imposible descartarlo, pero tener presente que la Resolución del Mecon que habilitó el programa de recompra dice en el Anexo 2 que las operaciones son en mercados regulados", sostienen desde 1816.

"Es decir, el Gobierno no puede operar OTC (over the counter), aunque quizás opere en el exterior pasando las operaciones por algún mercado offshore regulado. Dados los volúmenes de compras netas informados en enero, al menos el primer mes del año nuestra impresión es que el Estado solo operó localmente", completan.