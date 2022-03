Bloomberg quiere que no cometas estos errores al invertir en la bolsa: "Este año nos dio una lección a todos"

La volatilidad mundial producto de un sinfín de sucesos a nivel mundial puso en alerta a los tenedores de activos financieros, alentándolos a cubrirse de los riesgos que podrían aparejar fuertes caídas en las valoraciones bursátiles . Un ejemplo es la fuerte caída de las acciones del Nasdaq, que dejó cifras inusitadas como que cerca del 20% de las acciones del índice cayeron más del 75% a principio de año.

"Los inversores sabían que este año sería diferente. Pero últimamente, han estado recibiendo una lección de cuán diferente se perfila para ser" , describieron los analistas de Bloomberg Charlie Wells, Claire Ballentine y Susane Woolley; quienes enumeraron varios consejos para la protección de la cartera de inversiones, aplicables también para el caso argentino.

1) comprobá TU TOLERANCIA AL RIESGO

El manejo de las emociones es un factor fundamental en el ámbito financiero . "Un inversionista que descubre en medio de una recesión que sobreestimó su tolerancia al riesgo puede desencadenar un peligro sustancial para la sostenibilidad de la cartera comitente", sostuvieron desde Bloomberg. El error clásico es vender en medio de una corrida bajista para bloquear las pérdidas y luego esperar el rebote del mercado para volver a comprar en los mismos niveles.

Esta impaciencia es, en la mayoría de veces, producto de revisar la cuenta con frecuencia. Así, el sesgo de pérdida puede ser mayor si uno mira las carteras con frecuencia, dijo Randy Bruns, planificador financiero senior de Model Wealth.

La lista negra de Warren Buffett: por qué dejó de hacer negocios en este país

Open banking: la nueva tendencia en finanzas

MANTENER LOS NERVIOS BAJO CONTROL

Ver los rendimientos de la cartera en porcentajes y no en dólares puede ser una de las formas de reducir ese sesgo : "Mientras que una pérdida de $30,000 puede sonar catastrófica, una pérdida 'en papel' del 3% de su cartera de un millón de dólares cuando el Nasdaq ha bajado un 15% puede ser apropiada y en línea con sus objetivos", dijo Bruns.

Si simplemente resulta difícil dejar de revisar la cartera, se pueden crear obstáculos. Hay extensiones de Chrome para limitar la cantidad de tiempo en ciertos sitios, como Limit o StayFocused .

ASEGURATE DE ESTAR DIVERSIFICADO, EN SERIO

La diversificación está entre las primeras reglas que se enseñan en los cursos de educación financiera. No es solo un consejo, tiene beneficios concretos. Diseminar el capital entre industrias, sectores amplios o diferentes países ayuda a disminuir el riesgo de pérdidas.

En un mercado volátil como el actual, las pérdidas pueden ser incluso menos predecibles. "Pocos podrían decir, por ejemplo, que vieron venir la caída histórica de Meta", ejemplificaron.

LA CITY TODOS LOS JUEVEs Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

"Los inversores sabían que este año sería diferente. Pero últimamente, han estado recibiendo una lección de cuán diferente se perfila para ser"

REVISAR LA COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS "DIVERSIFICADOS"

"El problema es que muchos inversores pueden pensar que están diversificados"

, advirtieron. Sin embargo, esto podría no ser así: el ejemplo principal son algunos fondos atados a los índices como el S&P 500.

Craig Toberman, fundador de Toberman Wealth en St. Louis señaló: " Un fondo cotizado en bolsa que rastrea el índice, a menudo visto por los inversores como una forma segura de diversificarse, puede estar muy inclinado hacia las empresas más grandes ".

El especialista hizo énfasis en el ETF Vanguard S&P 500: las 10 principales empresas representan más del 30 % del fondo. Muchas de esas empresas están en el sector tecnológico e incluyen no solo a Meta sino también a Apple Inc., Microsoft Corp. y Tesla Inc.

Toberman recomienda que los inversores consideren los fondos de S&P con una base de "ponderación equitativa" . Dentro de dichos fondos, cada acción tiene solo 1/500 de la ponderación. Esto significa que los 10 principales tienen solo el 2% del fondo. Dichos fondos pueden tener tarifas más altas que sus pares ponderados por capitalización de mercado porque requieren un poco más de administración, dijo Toberman a Bloomberg.

Cedear de ETF: cuáles son los preferidos de los analistas, a una semana de su debut

Qué son y cómo operan los ETF, para invertir en índices y sectores globales