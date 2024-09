Blanqueo de capitales: cuántos dólares van y cuánto será el total

"Duplicar al blanqueo de Macri". Esta es la estimación que tienen en el gabinete económico de cómo finalizará el blanqueo en efectivo al prorrogarlo por un mes más.

En rigor, se refieren exclusivamente al blanqueo cash, donde el de Macri llegó a los u$s 7700 millones, mientras que hasta este miércoles el actual había superado los u$s 8800 millones, con lo cual las estimaciones del Gobierno es que el lunes que viene ya van a superar los u$s 10.000 millones, y a fin de octubre llegar a los u$s 15.000 millones, de modo de duplicar prácticamente al cash del de Macri.

Duplicar al blanqueo de Macri

Es cierto que, en total, el de Macri fue, en valores absolutos, el segundo más alto de la historia mundial, detrás de Indonesia, con u$s 116.700 millones, contra u$s 30.000 millones que podría llegar en total este blanqueo, con la diferencia que el actual es un blanqueo para el efectivo hormiga.

Es de menos de u$s 100.000, para reactivar la economía, a diferencia del de Macri que fue recaudatorio, para que los argentinos regularizaran sus inmuebles y depósitos en el exterior.

Por eso, es que las previsiones en el Palacio de Hacienda son llegar a los u$s 30.000 millones en total con la mitad de ese importe en efectivo.

Depósitos en bancos

Para tomar dimensión de los números, en uno de los bancos más importantes del sistema, hasta el martes pasado tenían 51.100 cuentas abiertas del blanqueo con u$s 1900 millones y $ 43.000 millones, mientras en otra de las grandes entidades iban 20.000 cuentas por u$s 1600 millones.

La pregunta del millón es cuantos dólares de los que entraron podrían salir la semana que viene: "Es difícil saberlo, porque creemos que mucho será para uso transaciconal. Creemos que si entre un 15 al 20% del total de depósitos va al mercado veremos una burbuja de activos. Estaríamos hablamos de u$s 2000 millones que estarían fluyendo al mercado", comentan en las mesas.

Real money

De todas formas, es posible que la mayor parte termine en la economía real, ya sea en la compra de autos o en el financiamiento de casas. En este sentido, en el mercado creen que para fin de año se verá un boom de la economía real más que de activos.

La última cifra del Banco Central es del martes pasado, cuando los depósitos crecieron u$s 1340 millones, el aumento diario más elevado desde que hay registros: crecen u$s 6450 millones en diez días, según detalla Salvador Vitelli, Head de Research de Romano Group.

Claro que desde el martes 1° de octubre habrá un aluvión de retiros de depósitos de los bancos, ya que se podrá sacar sin costo los depósitos del blanqueo de hasta u$s 100.000.

Reservas brutas

Desde LCG apuntan que el blanqueo hace subir reservas brutas pero no netas, aunque alertan que, por el momento, la parte de las cuentas especiales de regularización de activos (CERA) ni siquiera las brutas, porque quedó transitoriamente en efectivo.

Los analistas de Outlier advierten que las reservas brutas subieron u$s 1.570 millones en la semana: "En parte por las compras, pero sin lugar a duda estamos empezando a ver cómo la suba de los depósitos en dólares comienza a impactar de forma más fuerte en encajes".

"Hasta el lunes la suba de los encajes venía relativamente baja y el incremento de las reservas brutas venía más lento. La cuestión se aceleró en las últimas tres jornadas para las cuales no hay datos detallados".

Desde Aurum dan a entender que la información de depósitos muestra un crecimiento de casi u$s 6770 millones en el tramo minorista, y de u$s 1.060 millones en el de entre u$s 1 millón y u$s 20 millones.