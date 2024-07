Blanqueo de capitales: cuál es la carta del Gobierno para bajar el dólar blue

En tren de hacer bajar el dólar MEP en el gabinete económico estudian flexibilizar el pago de la multa del blanqueo, para que no sea únicamente en dólares, sino dar la opción de poder pagar en pesos al valor MEP.

Entonces algunos venderán dólares contra blue, que tiene hoy mejor precio de compra, y pagarán en pesos, como se hizo en 2021 con el impuesto a las grandes fortunas, lo que producirá una baja en los dólares libres.

Nuevas medidas

Incluso, en el Palacio de Hacienda estudian la posibilidad de obligar a los bancos a tomar todos los billetes de dólar, sin importar su condición en el blanqueo: sean cara chica, estén con manchas de humedad o tengan marcas como sellos y líneas.

Esto permitirá limpiar la plaza de dólares viejos, en mal estado y generar toda una oferta privada genuina de billetes nuevos y en buen estado.

"Se viene una gran limpieza de billetes", señala un financista, con acceso a despachos del quinto piso de Economía.

"Están trabajando para obligar a los bancos a tomarlos y luego el Banco Central hacer la conversión en el extranjero. Obviamente que, si llevas un billete destruido no vas a poder hacer nada, pero la Reserva Federal está interesada en limpiar billetes viejos en circulación", adelanta.

Alycs se preparan

Las Alycs se preparan para recibir los dólares del blanqueo para ofrecer a los ahorristas distintas opciones de inversión.

En la City estiman como un éxito si se llega a entre u$s 25.000 millones y u$s 30.000 millones, de los cuales estiman que entre u$s 5000 millones y u$s 7000 millones podrían ser en cash en cuentas de residentes.

De este monto la gran mayoría serían montos menores a u$s 100.000, lo que podría generar un boom de instrumentos e inversiones para empresas del público retail. Las Alycs ya se están preparando para esto.

Mientras, incentivan la compra de MEP, de casi $ 1400 contra $ 1475 del blue. Según especulan, obedece a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS cobró u$s 300 millones de cupón por el capital e interés de los GD30 y AL30 que tenía y creen que el tipo de cambio quedó alto, entonces habrían desarmado su posición en dólares y recomprado deuda pública en pesos.