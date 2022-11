El BCRA volvió a vender dólares de reservas y el rojo del mes se acerca a los u$s 800 millones

El Banco Central tuvo que volver a vender dólares de sus reservas. Tras su intervención en el mercado oficial de cambios, la entidad terminó la jornada de este viernes con otro resultado negativo, en una rueda con bajos niveles de operaciones debido al feriado en Estados Unidos.

La autoridad monetaria obtuvo este viernes un saldo negativo de alrededor de u$s 50 millones por su intervención cambiaria, con lo cual cerró la semana con ventas netas por unos u$s 520 millones y en el acumulado de noviembre la cifra asciende a más de u$s 760 millones.

La jornada de este viernes fue de muy poca actividad debido al feriado en Estados Unidos por el Día de los Veteranos. De hecho, apenas se operaron poco más de u$s 164 millones de contado, lo que presenta aproximadamente la mitad del volumen de las últimas jornadas, que ya era escaso.

Algunos operadores indicaban desde ayer que por el feriado de hoy en el país del norte algunas de las empresas que acceden al mercado oficial mayorista estuvieron anticipando operaciones que no iban a poder ejecutarse durante este viernes debido a las limitaciones del mercado.

En tanto, las reservas brutas de la autoridad monetaria continúan retrocediendo como consecuencia de estas ventas diarias de divisas en el mercado cambiario.

Al cierre de ayer, las tendencias se ubican en u$s 37.796 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.