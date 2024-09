BCRA y el dólar de las importaciones: ya paga cerca del 100% de las devengadas

Las estadísticas del Balance Cambiario del Banco Central muestran que el acceso al mercado oficial para pago de importaciones prácticamente igualó las compras devengadas en julio, con lo cual se puede decir que ya casi se normalizó por completo.

El acceso privado al MULC para pago de importaciones fue de u$s 5.443 millones en julio, incluyendo seguros y fletes, apenas u$s 203 millones por debajo de las importaciones devengadas. Por lo tanto, el ratio entre importaciones pagadas y devengadas alcanzó el 96%.

El próximo 27 de septiembre se publica el Balance Cambiario de agosto y se sabrá a ciencia cierta en qué medida los importadores pospusieron su demanda en el spot durante el último mes con impuesto PAIS de 17,5%, para aguardar la rebaja desde este lunes al 7,5%.

Intervención

Por su parte, en el primer mes desde que el Central anunció la esterilización de pesos en el mercado del dólar financiero, el BCRA vendió u$s 326 millones, la sexta parte del máximo establecido de $ 2,4 billones o alrededor de u$s 1900 millones a la cotización actual, según calculan los analistas de la consultora 1816.

La estimación de la intervención del Central en el contado con liquidación se basa en la caída de reservas por el factor "Compra-venta de títulos valores", que figura en el anexo del Balance Cambiario que publicó el BCRA el viernes pasado.

Vacaciones

De ahí se desprende también que los gastos por turismo, que dada la carga impositiva del 30% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales y del 30% de impuesto PAIS, se asume que se cancelan principalmente vía dólar MEP, alcanzaron nuevos máximos desde noviembre de 2023. Los pagos al exterior por turismo ascendieron a u$s 840 millones y alcanzaron un nuevo máximo en la era Milei, superando los u$s 728 millones de mayo.

Al ser el mes de vacaciones de invierno, muchos argentinos aprovecharon para irse al exterior, y en muchos países cuando se reserva el alojamiento no hay otra opción que poner los datos de la tarjeta de crédito.

Dos cuotas

Finalmente, el esquema de la delación de pagos de importaciones en 4 cuotas se redujo a solo 2 cuotas de 50% a partir de agosto. "Este anuncio es un paso importante hacia la normalización del mercado de cambios y supone dos impactos: por un lado, baja la presión tanto sobre el dólar MEP como del contado con liquidación; por otro, deja menos dólares disponibles en el MULC", comentan desde Adcap Grupo Financiero.

"Si bien los pagos de los Bonares y Globales no ejercerán una presión hasta enero del próximo año, la acumulación de reservas continuará siendo un desafío, especialmente por la falta de ingreso de divisas debido a la estacionalidad y falta de incentivos del sector agropecuario", advierten los analistas de LCG.

Abaratan impos

A esto se le agrega el aumento de las importaciones, por ahora calmadas por la recesión y por las expectativas de la reducción del impuesto PAIS a partir de septiembre. Pero las mismas se van haciendo cada vez más baratas, lo mismo que el turismo emisivo.

En el resto del año, se deberán afrontar los pagos correspondientes al BOPREAL, que totaliza u$s 1100 millones, de los cuales u$s 205 millones fue ahora en agosto y u$s 900 millones a partir de septiembre.

Sin embargo, se espera un desembolso de u$s 1100 millones del FMI a finales de septiembre, que supera el pago de intereses de u$s 760 millones programado para noviembre. Un posible desembolso del Banco Mundial o la negociación de REPO con bancos privados también servirían de apoyo. Durante septiembre se verá también los efectos del blanqueo en reservas.