Banco Provincia realizó una muy buena licitación de deuda en el mercado de capitales este jueves en la que obtuvo un fondeo de $ 32.300 millones y u$s 26 millones, que irán destinados a “ampliar la oferta de créditos a las pymes”, según dijo el presidente de la entidad, Juan Cuattromo.

La operación incluyó dos clases de títulos:

-Clase III – Dólar MEP: con un monto adjudicado de us$ 26.050.044, a una tasa del 6,50% anual y plazo de 12 meses.

-Clase IV – Pesos TAMAR: con un monto adjudicado de $ 32.301.758.401, a una tasa de TAMAR + 4% anual, también a 12 meses.

Así, la entidad consolidó su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo. En tanto que la emisión y liquidación se realizará el martes 25 de noviembre.

“En Banco Provincia concretamos una licitación de deuda muy exitosa. El fondeo obtenido, 32.300 millones de pesos y 26 millones de dólares, nos permitirá ampliar la oferta de créditos a las pymes”, destacó Cuattromo.

Además, subrayó el rol de la banca pública bonaerense en el desarrollo productivo. “Desde la banca pública bonaerense utilizamos todas las herramientas que ofrece el mercado de capitales para ampliar y diversificar nuestras fuentes tradicionales de fondeo, y así seguir asistiendo al sector privado en las mejores condiciones que el sistema financiero puede ofrecer”, dijo.

Los Títulos de Deuda se consolidaron como una alternativa atractiva para inversores e inversoras frente a los plazos fijos, ya que ofrecen rendimientos competitivos, pagos periódicos de intereses y la posibilidad de operar en el mercado secundario, lo que brinda liquidez antes del vencimiento.

Desde el banco destacaron que, con esta operación, reafirman su compromiso “de impulsar el crecimiento económico y acompañar a las empresas bonaerenses con soluciones financieras competitivas”.