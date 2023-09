En rojo: cuánto le costó el dólar soja al Banco Central

La ventaja de la actual versión del dólar soja 4 es que no le genera una pérdida patrimonial al Banco Central, como sí lo hicieron las últimas dos ediciones (Programa de Incremento Exportador 3, del Dólar Soja y Economías Regionales) y el Programa de Incremento Exportador 4, del Dólar Maíz).

Este quebranto se produjo por comprar a un tipo de cambio más alto que el oficial. A raíz de esto, el Tesoro le tuvo que emitir al BCRA una letra intransferible a 10 años por u$s 2165 millones, según detalla Salvador Vitelli, Head of Research de Romano Group.

Quebranto del BCRA

Explica que el quebranto del BCRA, por comprar a un precio distinto del dólar oficial, dio origen a esta la letra intransferible, si bien está en el activo del Banco Central, se dio por este quebranto que tuvo, justamente, por estos u$s 2165 millones.

Por lo pronto, la semana se consolidaron tres tendencias que ya se venían viendo, según señala el informe de la consultora 1816:

1) Apreciación real del tipo de cambio oficial.

2) Reservas netas que no crecen pese a la liquidación del agro y las compras del BCRA en el MULC (en parte porque el Central también vende MEP).

3) El Gobierno continúa anunciando medidas de estímulo fiscal pre elección como si no hubiera un mañana: puede haber más anuncios hasta el 27 de septiembre.

Las operaciones de soja en el mercado local sumaron u$s 2000 millones, lo que equivale a unos u$s 1500 millones de liquidación en el MULC y hasta u$s 500 millones en el CCL.

"Esto y sólo esto puede explicar la tranquilidad reciente de los dólares paralelos", sostienen los analistas de 1816.