Avizoran en Nueva York menor crecimiento en la región salvo la Argentina

La Argentina está de moda en los mercados internacionales: ayer volaron las acciones que se operan en Nueva York con YPF marcando este lunes 7% de suba en el día.

Se está repitiendo una común denominador de las ruedas en países emergentes, dado que cuando el mercado sube, la Argentina también. Pero cuando el mercado emergente cae, la Argentina también sube.

Hoy las decisiones de inversión en las mesas de dinero en Nueva York se centran en la política económica del nuevo gobierno de Donald Trump. Y es clave en este sentido el cargo de secretario del Tesoro, aún vacante.

Hasta ahora están cadidateados Scott Bessent, ex Soros, Howard Lutnick, el CEO of Cantor Fitzgerald, y la agencia Bloomberg ayer incluyó un tercer nombre con altas chances de ser designado por Trump. Se trata de Kevin Warsh, ex gobernador de la Reserva Federal, siendo el integrante más joven en acceder a ese cargo con apenas 35 años en el 2007.

Otro carril

Pero las decisiones financieras sobre la Argentina van por otro carril. Lentamente entre los grandes fondos de inversión en EE.UU. el plan económico de Luis Caputo va ganando credibilidad. Y la desinflación es el principal motor, junto con la caída de la brecha cambiaria.

"Condiciones externas inciertas, débil crecimiento de China y los riesgos idiosincrásicos proporcionan una palanca limitada a las políticas en América latina. Esperamos un crecimiento más débil en Brasil y México, mientras que la recuperación de la Argentina se amplía, y Chile y Colombia experimentan una modesta recuperación. Los riesgos son principalmente fiscales y la política monetaria debe ser cautelosa", destacó un informe sobre las perspectivas económicas de la región realizado por Morgan Stanley.

Pero el mismo banco de inversión realizó otro informe sobre las acciones de la región titulado "2025: primero dolor, luego (quizás) ganancias". En el mismo recomiendan reducir exposición tanto en México como en Brasil por el riesgo de políticas y preocupaciones fiscales en el caso del gobierno de Lula.

"México puede beneficiarse de las tensiones comerciales, pero queda mucho por hacer. Es necesario avanzar en el ordenamiento y el populismo de las políticas internas sigue siendo un riesgo. ¿Qué podría salir bien? Responsabilidad fiscal en Brasil y marco institucional en México", destaca.

"La Argentina ha emprendido un largo camino de regreso a los mercados de capitales y la ortodoxia económica", agrega.

Las fotos de Javier Milei con Donald Trump y Elon Musk son éxtasis para los tenedores de papeles domésticos. Hay que tener en cuenta que aún no hay grandes posicionamientos en el país de los principales fondos de inversión norteamericanos dado que hasta ahora ello fue algo exclusivo de los propios argentinos y los hedge funds.

¿Qué pasará de ahora en adelante?

En la medida en que el país siga mostrando un proceso de desinflación de la economía producto de una prudencia fiscal y monetaria extrema, el margen para alzas adicionales está presente. Los bonos domésticos todavía ofrecen rendimientos por encima del 11% anual en dólares. Incluso las empresas domésticas ofrecen retornos menores. En las acciones cada empresa es un mundo aparte, pero las energéticas están de moda.

El "siga, siga" predomina.