Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los inversores para proteger sus fondos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera. La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ese motivo, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones adecuadas. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios. Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que finalice el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: