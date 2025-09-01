Edición: Argentina
Finanzas y Mercados
¿Aumenta o baja el plazo fijo?: el banco que paga más por depositar $ 500.000 este lunes 1 de septiembre

Compará cuánto pagan los bancos por plazos fijos este lunes y elegí la mejor opción.

A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó lasprohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que impacta de manera directa en los plazos fijos. Esta decisión fomentó una competitividad activa entre los bancos, que ahora intentan captar y retener clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que brindan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 1 de septiembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  3,9166667 %  $ 19.583,3 
 Santander 3,1666666 %  $ 15.833,3 
Banco Galicia  0 %  $ 0 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  3,75 %  $ 18.750 
HSBC 0 % $ 0 
BBVA  4,25 %  $ 21.250
Banco Macro  4 %  $ 20.000 
Banco Credicoop  3,9166667 %  $ 19.583,3 
ICBC  3,975 %   $ 19.875 
Banco Ciudad  2,9166667 %  $ 14.583,3 
Banco Bica  4,5 %  $ 22.500 
Banco CMF  4,5833334 %  $ 22.916,7 
Banco Comafi  3,9166667 %  $ 19.583,3 
Banco de Corrientes  4,1666668 %  $ 20.833,3 
Banco de la Provincia de Córdoba  4,3333333 %  $ 21.666,7 
Banco de Chubut  3,5416666 % $ 17.708,3 
Banco del Sol  4,25 %  $ 21.250 
Banco Dino  3,75 %  $ 18.750 
Banco Hipotecario  4,125 %  $ 20.625 
Banco Julio  3,5 %  $ 17.500 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  4,5208335 %  $ 22.604,2 
Banco de Tierra del Fuego  4,5 %  $ 22.500 
Banco Voii  4,5 %  $ 22.500 
Bibank  3,5 %  $ 17.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  4,3333333 %  $ 21.666,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA  TEA
Banco Nación  47 %  58,570534 % 
 Santander 38 %  45,369327 % 
Banco Galicia  0 %  0 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  45 %  55,54543 % 
BBVA  51 %  64,78314 %
Banco Macro  48 %  60,10322 % 
Banco Credicoop  47 %  58,570534 % 
ICBC  47,7 %   59,641993 %  
Banco Ciudad  35 %  41,197997 % 
Banco Bica  54 %  69,58814 % 
Banco CMF  55 %  71,21813 % 
Banco Comafi  47 %  58,570534 % 
Banco de Corrientes  50 %  63,209414 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  52 %  66,370755 % 
Banco de Chubut  42,5 % 51,83847 % 
Banco del Sol  51 %  64,78314 % 
Banco Dino  45 %  55,54543 % 
Banco Hipotecario  49,5 %  4,125 % 
Banco Julio  42 %  51,106864 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  54,25 %  69,9943 % 
Banco de Tierra del Fuego  54 %  69,58814 % 
Banco Voii  54 %  69,58814 % 
Bibank  42 %  51,106864 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  52 %  66,370755 % 
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.

