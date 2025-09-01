¿Aumenta o baja el plazo fijo?: el banco que paga más por depositar $ 500.000 este lunes 1 de septiembre
Compará cuánto pagan los bancos por plazos fijos este lunes y elegí la mejor opción.
A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó lasprohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que impacta de manera directa en los plazos fijos. Esta decisión fomentó una competitividad activa entre los bancos, que ahora intentan captar y retener clientes con mejores retribuciones.
En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que brindan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 1 de septiembre?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|Santander
|3,1666666 %
|$ 15.833,3
|Banco Galicia
|0 %
|$ 0
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|3,75 %
|$ 18.750
|HSBC
|0 %
|$ 0
|BBVA
|4,25 %
|$ 21.250
|Banco Macro
|4 %
|$ 20.000
|Banco Credicoop
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|ICBC
|3,975 %
|$ 19.875
|Banco Ciudad
|2,9166667 %
|$ 14.583,3
|Banco Bica
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco CMF
|4,5833334 %
|$ 22.916,7
|Banco Comafi
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|Banco de Corrientes
|4,1666668 %
|$ 20.833,3
|Banco de la Provincia de Córdoba
|4,3333333 %
|$ 21.666,7
|Banco de Chubut
|3,5416666 %
|$ 17.708,3
|Banco del Sol
|4,25 %
|$ 21.250
|Banco Dino
|3,75 %
|$ 18.750
|Banco Hipotecario
|4,125 %
|$ 20.625
|Banco Julio
|3,5 %
|$ 17.500
|Banco Masventas
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Meridian
|4,5208335 %
|$ 22.604,2
|Banco de Tierra del Fuego
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco Voii
|4,5 %
|$ 22.500
|Bibank
|3,5 %
|$ 17.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|4,3333333 %
|$ 21.666,7
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|47 %
|58,570534 %
|Santander
|38 %
|45,369327 %
|Banco Galicia
|0 %
|0 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|45 %
|55,54543 %
|BBVA
|51 %
|64,78314 %
|Banco Macro
|48 %
|60,10322 %
|Banco Credicoop
|47 %
|58,570534 %
|ICBC
|47,7 %
|59,641993 %
|Banco Ciudad
|35 %
|41,197997 %
|Banco Bica
|54 %
|69,58814 %
|Banco CMF
|55 %
|71,21813 %
|Banco Comafi
|47 %
|58,570534 %
|Banco de Corrientes
|50 %
|63,209414 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|52 %
|66,370755 %
|Banco de Chubut
|42,5 %
|51,83847 %
|Banco del Sol
|51 %
|64,78314 %
|Banco Dino
|45 %
|55,54543 %
|Banco Hipotecario
|49,5 %
|4,125 %
|Banco Julio
|42 %
|51,106864 %
|Banco Masventas
|30 %
|34,488884 %
|Banco Meridian
|54,25 %
|69,9943 %
|Banco de Tierra del Fuego
|54 %
|69,58814 %
|Banco Voii
|54 %
|69,58814 %
|Bibank
|42 %
|51,106864 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|52 %
|66,370755 %
¿Qué es un plazo fijo?
El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.
Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA regula su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
