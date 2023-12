ANSES: cuánto valen las acciones del FGS que quiere controlar Caputo

La pregunta que se hacen todos en el mercado es qué va a pasar con el nuevo proyecto de ley, que establece que todos los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES pasen a estar bajo el control del Tesoro Nacional.

Desde el triunfo de Javier Milei en el balotaje, la tenencia de acciones, que tenía una capitalización de u$s 4036 millones el 17 de noviembre, pasó a u$s 5234 millones, lo que representa una suba de u$s 1198 millones, según un trabajo para este diario de Andrés Méndez, titular de AMF Economía.

FGS de ANSES

"Pese a que tres cuartas partes de las tenencias del FGS se concentran en renta fija, las acciones de empresas en poder del FGS equivalen a más de u$s 5.200 millones, un valor que en los últimos 30 días ha permanecido relativamente estable, pero que captó la singular apreciación post ballotage, cuando en pocas semanas la valuación de estos títulos trepó casi u$s 1.200 millones", advierte Méndez.

Como la cartera es en pesos, toma el valor del dólar MEP de $ 873 del viernes 17 de noviembre y de $ 949 de este jueves, además de tomar las tenencias del FGS del primer trimestre de este año, que pudieron haber variado, pero es la última información.

Las principales

Aparte, toma las cuatro empresas donde más participación tiene. En Ternium, donde más papeles posee, pasó de una tenencia de $ 585.070 millones a $ 731.558 millones.

Con Macro, en tanto, pasó de $ 318.120 millones a $ 494.720 millones. En Grupo Financiero Galicia pasó de $ 298.970 millones a $ 448.630 millones, mientras en Pampa Energía pasó de $ 405.914 millones a $ 564.386 millones.

Sólo entre estos cuatro papeles, la tenencia del FGS pasó de una capitalización bursátil de $ 1.608.074 millones a $ 2.239.293 millones. Para el resto de las acciones, lo que hicieron en AMF Economía fue tomar al índice Merval, por lo que la tenencia pasó de $ 1.913.661 millones a $ 2.726.805 millones.