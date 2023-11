ANSES: cuánto ganó el Fondo de los jubilados con el triunfo de Milei

Desde el triunfo de Javier Milei en el balotaje, la tenencia de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que tenía una capitalización de u$s 4036 millones el 17 de noviembre, pasó a u$s 5195 millones, lo que representa una suba de u$s 1159 millones, según un trabajo elaborado en exclusivo para este diario por Andrés Méndez, titular de AMF Economía.

Como la cartera es en pesos, toma el valor del dólar MEP de $ 873 del viernes 17 y de $ 899 del cierre de este lunes, además de tomar las tenencias del FGS del primer trimestre de este año, que pudieron haber variado, pero es la última información disponible.

Además, toma las cuatro empresas donde más participación tiene. Ternium, donde más tiene, subió sólo 10%, al pasar de tener una tenencia de $ 585.070 millones a $ 646.394 millones.

Bancos

La que más subió fue Macro, con 50%, al pasar de $ 318.120 millones a $ 478.606 millones. Le sigue Grupo Financiero Galicia, con un alza de 46%, al pasar de $ 298.970 millones a $ 435.198 millones, mientras en tercer lugar se encuentra Pampa Energía, con un alza del 29%, al pasar de $ 405.914 millones a $ 524.924 millones.

Solamente entre estos cuatro papeles, la tenencia del FGS pasó de una capitalización bursátil de $ 1.608.074 millones a $ 2.085.123 millones, con un alza del 30% en promedio.

Para el resto de las acciones en poder de la ANSES, lo que hicieron en AMF Economía fue tomar al índice Merval, que subió un 35%, por lo que la tenencia pasó de alrededor de $ 1.913.661 millones a alrededor de $ 2.586.633 millones.

Macro y Pampa

"Si bien las tenencias de acciones sólo representan una porción minoritaria del FGS (estimativamente 15%), el singular salto post electoral se habría reflejado en una suba de singular porcentaje, destacándose las mejoras en Banco Macro y Pampa Energía que subieron más de 40% en pesos durante la semana pasada", advierte Méndez.

Agrega que, si bien el grueso de las tenencias del FGS se concentran en renta fija (73,6% de acuerdo a la información al 31 de marzo pasado), en este caso no se advirtió una performance tan acentuada como en la renta variable.

Otro escenario

Para Fermín Ezequiel López, research analyst de Cocos Capital, la magnitud de la suba se explica por un mercado que al viernes antes del balotaje priceaba otro escenario: se podía ver más claramente en el dólar que el mercado tenía como escenario base el triunfo de Massa.

Por el lado de los sectores más beneficiados se podría enunciar al sector energético, el cual tiene un enorme potencial incrementado por las nuevas conexiones, que permitirán conectar el potencial de los desarrollos de Vaca Muerta, tanto para exportación como para consumo interno.

Las perlas

"Además, se están desarrollando estudios para a la explotación offshore en Mar del Plata y Río Negro que potenciarán la producción. Se podrían enunciar acciones como Pampa, Vista, YPF, CEPU, TGN y TGS. El nuevo régimen cambiario impactaría mejor en los balances de estas empresas y en las exportadoras en general", recomienda López.

A su juicio, este upside se da porque a Milei se lo percibe como un presidente pro mercado, alineado con occidente, con un discurso guiado a respetar los contratos, asegurando seguridad jurídica, disciplina fiscal, endurecimiento monetario y, como mínimo, una salida del cepo a mediano plazo.

Expectativas

"Es todo lo que necesita un inversor extranjero para cambiar la expectativa sobre un país, entendiendo que estas medidas ambiciosas buscarán el crecimiento económico y, por ende, los volúmenes y rentabilidades de las empresas. Una forma de pensar a una empresa es como el valor actual de los flujos futuros a recibir, y con un cambio positivo en las expectativas futuras este valor debe subir".