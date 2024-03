Alientan a los mercados los detalles del nuevo plan con los gobernadores

El avance en las negociaciones con los gobernadores puede ayudar retomar la senda alcista. Por lo menos a los bonos provinciales que fueron sacudidos con ventas como del de la Provincia de Buenos Aires que cayó de u$s 42 a u$s 38,50 a pesar de que había pagado un cupón por u$s 300 millones (estaba en duda dados los antecedentes de Axel Kicillof).

Hay puntos con directa conexión con mercados dado que influyen en las cuentas públicas con la ley de oro financiera en Argentina: a mayor superávit financiero, menor riesgo país y mayor suba de los bonos.

-Lo más previsible pasaba por la modificación de Ganancias Cuarta Categoría, que muta a Ingresos Personales con alícuotas a partir del $1,5 millón. Recuérdese que el 70% de la recaudación va a las provincias y el 30% a la Nación.

-Luego hay modificaciones en el Monotributo pero por la erosión de la inflación en las escalas y topes de facturación.

-Como señal, se comienza la eliminación de impuestos como el que grava la Transferencia de Inmuebles para personas humanas.

-Pero no menos importante es la nueva ley de Movilidad Previsional. Bajar la inflación y equilibrar las cuentas era prácticamente imposible con la norma vigente. Se indexa mes a mes por el IPC pero deberá discutirse en el Congreso el porcentaje de compensación por la gran licuación del primer trimestre que en el borrador al que accedió El Cronista se estipuló en 10 por ciento.

-En lo fiscal se incluye una modificación a los impuestos internos al Tabaco, con un costado fiscal no menor y que además acaba con el "privilegio" de Tabacalera Sarandí que mediante amparos y juicios no abona y termina vendiendo sus productos a menor precio. Ya tiene más del 30% del share del mercado y por su bajo precio, creció el consumo de tabaco en Argentina en los últimos años. Ahora se subiría del 70% al 73% sin suma fija, que era lo que argumentaba esa firma en sus presentaciones judiciales. Como el 30% del mercado hoy no lo abona, reportaría ingresos adicionales estas modificaciones.

-Otro elemento clave para los mercados pasa por la consolidación de deuda pública. En las últimas administración se llegó de "papelitos", títulos públicos, a organismos estatales con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS a la cabeza. Cuando las calificadoras de riesgo y otros analistas miden la sostenibilidad de la deuda observan el total emitido (sin considerar si es intra sector público). Tampoco tiene sentido que el Estado le cobre intereses al Estado. Este "write off" o cancelación pondrá en blanco sobre negro la deuda argentina real, que a ser notoriamente menor, eliminará apreciaciones erróneas.

-Entre las empresas a privatizar existen algunas que de dudoso valor, como Enarsa, Yacimientos de Río Turbio, o Radio y Televisión Argentina.

-Otras, como el Banco Nación para que sea una empresa mixta y cotizar en Bolsa, requiere un largo proceso de saneamiento de sus cuentas. El Correo, por ejemplo, cuenta con 17.000 empleados y según empresarios del sector podría funcionar con la mitad. Los peajes, en la lista.

-Por último un ausente notorio en el borrador: la suba de los mínimos no imponibles del impuesto a los Bienes Personales. ¿Y ahora? "El Impuesto a los Bienes Personales es muy importante porque los portafolios con un dolar oficial a $ 800 a la alícuota del 2,25% vigente va a tener un efecto impactante", explicó a El Cronista un experto tributarista. Implica en épocas del alta inflación un impuestazo encubierto.

Hay cambios que son urgentes y otros, positivos, que pueden esperar. Lo fiscal es urgente. Vienen largas discusiones. El partido recién empieza.