Alerta cedear: vuelan las acciones de mercados emergentes y esta es la forma de aprovecharlo

Los emergentes se favorecen de la baja de tasas de la Fed y estímulos anunciados por el gobierno chino.

Ven valor en las acciones emergentes, aunque con selectividad.

El Gobierno prioriza la desinflación vs. la acumulación de reservas: cómo aprovechar esa estrategia

Buen momento de emergentes

En el último mes, las acciones de los mercados emergentes pegaron un fuerte salto.

El índice de acciones de mercados emergentes (EEM) sube 7,6% en el último mes. Gran parte de este avance se debe a la fuerte suba que se está dando en las acciones de China.

El índice de China en dólares (FXI) muestra una ganancia de 22% en el último mes.

En contraposición, el índice de Brasil baja 0,1% en el último mes, mientras que México gana 3,8%.

El índice de Latinoamérica gana 1,7%, mientras que el ETF de Argentina registra una ganancia en el último mes de 6,8%.

Desde el equipo de Research de PPI remarcaron que la reciente suba de las acciones de países emergentes se encuentra, en parte, explicada por el fin del ciclo de política monetaria contractiva anunciado por la Fed.

Además, agregaron que existen otros factores que también contribuyeron a impulsar el alza de los activos de países emergentes.

Entre ellos, el reciente paquete de estímulos anunciado por el Banco Central de la República Popular de China.

Dentro de las medidas, anunciaron un recorte en la tasa de encajes, una reducción en la tasa de REPO de 7 días en 0,2 puntos porcentuales, medidas para apuntalar el sector inmobiliario y un apoyo en liquidez al mercado bursátil.

"Esto juega a favor para los emergentes, dado el alto peso que tienen las acciones chinas en los índices de este universo", comentaron.

Finalmente, destacaron que también hay que agregar un factor importante como la mayor debilidad del dólar, producto de las menores tasas de interés en Estados Unidos.

"El dólar índex (DXY) cayó casi 0,9% desde mediados de septiembre, lo que lo llevó a valores no vistos desde diciembre. Esto beneficia que haya flujos de entrada a países emergentes", explicaron.

El índice de acciones de China (FXI) opera en su mayor nivel desde comienzo de 2023. En el caso del índice de mercados emergentes (EEM) ya se ubica en su valor más alto desde comienzo de 2022.

Casos como Alibaba avanza 32% en el último mes, mientras que Bidu gana 25%.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, detalló que se está dando esta lógica que se habla siempre del primer impacto positivo de lo que es una baja de tasas de Estados Unidos sobre los mercados emergentes.

Además, agregó que acompaña la sincronización de la baja de tasas que estamos viendo en otros bancos centrales desarrollados del mundo, como el Banco Central Europeo y el Banco Central de Suiza.

"Creo que eso le da sustento a la debilidad marginal del dólar, la mayor fortaleza en monedas emergentes y la búsqueda de capitales de otras bolsas que puedan estar atractivas", indicó Martínez Burzaco.

Ignacio Murua, asesor financiero de Quicktrade SBS, advirtió que, si bien es cierto que una baja de tasas suele ser positivo para emergentes y negativo para el dólar, también es cierto que, aun habiendo comenzado un nuevo ciclo de recorte de tipos de interés, la tasa americana se mantiene muy elevada y en niveles más que interesantes para los inversores.

"Los altos niveles de tasas de interés de los bonos de EE.UU. podría aun generar vientos de frente para los mercados emergentes", comentó.

Sin embargo, Murua encuentra algunas historias atractivas, como, por ejemplo, China.

"China acaba de anunciar un paquete medidas financieras expansivas con el fin de volver a fomentar el crecimiento (que se viene desacelerando). Además, el gobierno chino también tuvo reuniones con el fin de poner un freno a lo que es la fuerte caída que se viene viendo en el sector de Real Estate desde la pandemia. Sumado a todo esto, los precios de los activos chinos tienen valuaciones realmente bajas", comentó.

Viento de cola

Apoyados por la baja de tasas de la Fed y estímulos anunciados por el Gobierno Chino, el mundo emergente vuelve a despertarse.

Esto genera un escenario positivo incluso para los activos locales, que se favorecen de un viento de cola global.

Además de ello, los activos argentinos se vieron impulsados recientemente por factores domésticos.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance agregó que los emergentes se favorecieron, aunque fundamentalmente los de Asia.

Además, remarcó que el impacto local es limitado.

"Las acciones emergentes de Asia estaban en sus mínimos históricos y gracias a la baja de la Fed. Sin embargo, la Argentina no se favorece directamente la tasa de la FED que se bajó en la última semana, sino el blanqueo. Cualquier individuo que blanquee más de u$s 100.000 y no quiera pagar la alícuota, está obligado a invertir en activos argentinos", comentó.

En ese sentido, agregó que los activos argentinos que se invirtieron en las últimas tres semanas son bonos, obligaciones negociables y acciones.

"Consecuencia de esto, las acciones vienen subiendo. A su vez que las acciones estaban en soportes muy bajos", sostuvo.

Como aprovecharlo desde Argentina

Dado el rally que se está dando en emergentes, existen alternativas de inversión desde las cuentas locales.

Entre ellos se destacan los Cedear de emergentes y de acciones dentro de dicho segmento.

Bajo este panorama, y en el caso en que el inversor considere que estos activos aún tienen camino por recorrer, desde PPI señalaron que la forma más sencilla de obtener exposición a emergentes desde la bolsa local es a través del Cedear de emergentes (EEM).

"Su exposición está principalmente concentrada en China (22,8%), India (20,1%), Corea del Sur (18,5%), Taiwán (18,5%) y Brasil (4,9%)", dijeron.

Además, detallaron que dentro del índice se destacan compañías como Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tencent Holding (TCEHY), Samsung (SSNLF), Alibaba (BABA), Petróleo Brasileiro (PBR) y Vale S. A. (VALE), entre otras.

"Una alternativa para perfiles más agresivos podría ser tomar posición de forma directa en los Cedear de las empresas que componen el índice", puntualizaron.

Martínez Burzaco encuentra atractivo en Brasil.

"A priori, al mirar los Fundamentals, la promesa de siempre más importante es Brasil. Tiene unos múltiplos muy atractivos en sus acciones. Si bien Brasil tiene un gobierno que de alguna u otra manera quizás aleja más que acerca a los inversores, creo que ahí hay valor", afirmó.

En ese sentido, ve atractivo el ETF de Brasil (EWZ), o si no en algunos papeles en particulares.

"Otras opciones son Petrobras, Vale, y quizás Itaú que puede ser alguna alternativa más local. Si el inversor quiere apostar a emergentes a nivel general, está ETF de mercados emergentes (EEM). Este nuclea un poco de todo el mundo emergente, con fuerte presencia en Brasil México y China, entre otros", dijo Martínez Burzaco.

Sobre el futuro de los activos financieros de emergentes, Murua se mantiene optimista, aunque con cierta cautela.

"Creemos que los mercados emergentes siguen teniendo potencial para seguir subiendo, aún en un contexto económico desafiante. Sin embargo, tras el último rally no vemos con malos ojos tomar un poco de ganancias y bajar la exposición. Por más potencial que veamos en este tipo de activos, no es recomendable que sean nuestras inversiones principales en términos de participación en la cartera", remarcó Murua.