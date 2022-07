Advertencia de Bloomberg: por dólar fuerte, se acerca un gran golpe "aterrador" para la economía mundial

El portal de noticias de la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg lanzó este lunes un nuevo pronóstico de "golpe para la economía mundial" , producto de la curva en ascenso que experimenta la cotización del dólar hoy a nivel global.

"Las preocupaciones sobre el crecimiento mundial han llevado recientemente al índice del dólar de Bloomberg al nivel más fuerte registrado, con el dólar alcanzando máximos de varias décadas frente a monedas como el euro y el yen" , apuntó el artículo "This Could Be the Start of a Dollar ‘Doom Loop' Like No Other" de Tracy Alloway y Joe Weisenthal.

Bloomberg alertó por un "golpe para la economía mundial"

Según los autores, el movimiento a la suba de la divisa detona ahora el "riesgo" de convertirse en un "ciclo de retroalimentación" , dado que la gran mayoría del comercio transfronterizo todavía está denominado en dólares. "Una moneda estadounidense más fuerte se ha traducido históricamente en un gran golpe para la economía mundial" , insistió.

Días atrás el fundador de JST Advisors y autor del blog "Cheap Convexity" , Jon Turek, advirtió que dado al contexto inflacionario y la combinación de los precios de las materias primas aún elevados, "la preocupación" radica en el desarrollo de un "bucle fatal del dólar como nunca antes se ha visto".

"Con la Reserva Federal subiendo las tasas de interés al ritmo más rápido en décadas, está mucho menos claro qué podría romper el ciclo de retroalimentación en los próximos meses" , continuó.

Bloomberg: "Una moneda estadounidense más fuerte se ha traducido históricamente en un gran golpe para la economía mundial"

En este sentido y durante su participación en el podcast Odd Lots , Turek alertó además que lo que hace que esta versión del ciclo de la perdición sea "realmente aterrador" es que "resulta un poco difícil ver cómo funcionan esos interruptores automáticos a corto plazo".

"Tenemos un problema europeo, que crea presión sobre el euro, que hace subir al dólar, que empeora el ciclo de fabricación, que hace todo esto de nuevo. Pero, ¿va a girar la Fed con la inflación al contado en una palanca de ocho?" , subrayó.

La moneda estadounidense reúne una posición especial en los mercados mundiales. Sin embargo, cuando los inversionistas están preocupados, tienden a correr hacia la seguridad de los activos denominados en dólares, lo que hace que la moneda suba aún más. "Esa es una de las razones por las que el dólar subió cuando los mercados colapsaron en marzo de 2020 y por las que se ha fortalecido ahora" , agregaron Alloway y Weisenthal.

"Guerra de divisas" y China como único "comodín"





Para Bloomberg, el alza del dólar desató una "guerra de divisas"

En otro tramo, los economistas de Bloomberg volvieron a citar a Turek por su definición de "guerra de divisas" , lo cuál "hace que los Banco Centrales de todo el mundo apuesten su enfoque general en la moneda" .

"Estamos en este tipo de guerra de divisas inversa, pero creo que los bancos centrales claramente están haciendo énfasis en el papel de las monedas, algunas más explícitas que otras, por supuesto... Dada la naturaleza del shock, tiene sentido para los bancos centrales. los bancos tengan un gran, ya sabes, enfoque general en la moneda" , evaluó. Además, el blogger consideró que China puede ser quien cumpla el rol de "comodín".

"El crédito en el país saltó en junio después de que el gobierno desató un estímulo destinado a compensar los efectos de los bloqueos continuos de Covid-19. Pero incluso con el estímulo, es difícil que los nuevos préstamos y otros tipos de flexibilización monetaria se transmitan a la economía real dadas las restricciones pandémicas en curso" , concluyó.

