Alberto le dio un portazo a La Bolsa: primer aniversario sin presencia oficial

A diferencia de lo tradicional, este martes a las 18,00, el acto central del 168° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires será solamente con sus asociados.

Sin autoridades

En un mensaje a los socios, la institución destacó que, "a pesar de haberse efectuado todas las gestiones pertinentes, como se hizo siempre en años anteriores, para que participen autoridades públicas, en esta oportunidad no asistirán, en razón de no haber contestado las invitaciones realizadas".

El único orador que expresará la posición oficial de La Bolsa, Adelmo Gabbi, ya que no hubo respuesta por parte de Alberto Fernández.

Acto privado

"El Presidente puede enviar a alguien en su lugar. Pasó con Macri cuando asistió Marcos Peña, pero esta vez sencillamente no hubo respuesta, por lo que queda restringido a un acto privado, para los socios", explican en los pasillos de 25 de Mayo.

"Fue una decisión de las autoridades, porque el acto aniversario no se puede posponer indefinidamente por falta de una respuesta. El aniversario fue el 10 de julio. Nunca había pasado. Alguna vez se demoró el festejo esperando la respuesta, para fijar una fecha en la que el Presidente estuviera disponible", revelan puertas adentro.

Sin invitaciones

En el gabinete económico dijeron no haber recibido ninguna invitación, que se giran una vez que el Presidente dispone de una fecha para ir él o designar a alguien en su nombre. Pero como no lo hizo, no hubo invitaciones al resto del gabinete.

En el mercado interpretan que "no debe haber onda", y que no querrán escuchar las quejas de Adelmo, un viejo zorro de la política, muy astuto micrófono en mano.