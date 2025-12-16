Los gobierno de Entre Ríos y Santa Fe se pusieron de acuerdo para llevar adelante un proyecto que cambiará por completo la forma de viajar en transporte público. El objetivo es dejar de depender del túnel subfluvial y explorar nuevos métodos de conexión.

Se trata de la implementación de un servicio de transporte fluvial interprovincial, basado en un sistema de lanchas o catamaranes, que uniría las dos capitales y ofrecería una alternativa rápida, sustentable y turística.

¿En qué consiste el nuevo proyecto?

La iniciativa busca aprovechar el río Paraná como un recurso estratégico para la movilidad urbana. El plan contempla una inversión público-privada y apunta a crear un servicio regular de pasajeros que funcione como nexo entre ambas ciudades.

El proyecto se enmarca en una visión que considera a Paraná y Santa Fe como un área metropolitana conjunta, más allá de las fronteras provinciales. Instituciones académicas como el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral también participan, aportando conocimiento científico para garantizar un desarrollo sustentable.

Cómo mejoraría el tránsito y la vida urbana

Actualmente, el túnel subfluvial es la única vía directa entre Paraná y Santa Fe, lo que genera congestión y dependencia de una sola infraestructura. Con el transporte fluvial:

Se reduciría el tráfico vehicular , especialmente en horas pico.

Se impulsaría la integración cultural y económica entre ambas ciudades.

Se fomentaría el turismo, con paseos y traslados que aprovechen el río como atractivo.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó que Paraná está más cerca que muchas ciudades de la propia provincia, mientras que la intendenta de Paraná, Rosario Romero, subrayó la importancia de recuperar el río como bien público.

Cuándo se dará inicio al proyecto

Por ahora, el plan está en etapa de análisis y diseño. Se estudian cuestiones técnicas, costos y la viabilidad operativa del servicio. Si se concreta, marcará un antes y un después en la movilidad del Litoral argentino.