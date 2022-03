Acumular reservas, una meta difícil para Pesce en 2022

Siempre se menciona a la meta fiscal del acuerdo con el FMI como la que más probabilidad tiene de incumplimiento. La de acumulación de reservas en dólares para el Banco Central (BCRA), se la da como más accesible .

Pero el economista Francisco Ballester advierte que esa impresión es errónea: " Las reservas tienen que crecer en el año u$s 5800 millones pero en los primeros dos meses del año cayeron u$s 2700 millones " aclaró el director de MindY-Economics, la consultora del ex presidente del Central Guido Sandleris, en diálogo con El Cronista.

Los números que hay que tener cuenta, en base a los cálculos de Ballester son los siguientes: 1) de los u$s 24.300 millones que desembolsará el FMI en 2022, solo u$s 4401 millones se pueden computar para el incremento de las reservas . La diferencia se debe destinar al repago de capital e intereses al FMI. Precisamente el acuerdo lo que busca es que se aleje la posibilidad de un default con el organismo internacional y por ende, la mayor parte de los desembolsos se destinan al pago de la deuda original; 2) existen otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID que harán desembolsos netos por u$s 2600 millones , pero el acuerdo con el FMI contempla que todos los desembolsos por encima de los u$s 1389 millones ajusten hacia arriba la meta en igual magnitud ; 3) sumando todos los ingresos y salidas, Miguel Pesce, titular del BCRA, tiene que acumular reservas por unos u$s 3600 millones en lo que queda del año .

La complicación del cumplimiento surge de la comparación con las compras en 2021: Ballester destaca que en los mismos meses el BCRA sólo compró u$s 2200 millones , "con menos importaciones de energía y menor nivel de actividad".

Cuando se analiza en detalle el Memorando de Políticas Económicas y Financieras recientemente firmado con el staff del FMI, se observa que existe una rendija para escapar al incumplimiento. "En vista a la exposición de la balanza de pagos de Argentina a la volatilidad de los precios de las materias primas, es que quizás sea necesario alinear nuestros objetivos de acumulación de reservas en comunicación con el personal técnico del FMI " se menciona en el punto 23 de ese Memorando .