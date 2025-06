A qué tasas se endeudan países similares a la Argentina y cuanto deben subir los bonos para emitir a tasas de un digito

Países similares a la Argentina emiten deuda con tasas de dos dígitos. Hoy la Argentina todavía tiene cerrado el acceso a los mercados ya que el costo financiero es de dos dígitos.

El objetivo del Gobierno es bajar dicho costo a un digito. Para ello los bonos tienen que seguir subiendo. ¿Cuáles son los bonos que más subirían para lograr el regreso a los mercados?

Vencimientos y deuda

Dentro de un mes el Gobierno tendrá que hacer frente a un vencimiento de deuda por un total de u$s 4300 millones.

Hoy, con los rendimientos de los bonos argentinos en dólares en niveles del 11,5%, el Gobierno encuentra muy oneroso el financiamiento y por ello espera que el riesgo país siga cayendo para que el costo financiero de Argentina baje.

Dado el perfil de vencimientos de deuda que tiene la Argentina y contemplando la falta de dólares y la necesidad de acumular divisas, el debate sobre el regreso a los mercados de deuda se vuelve central.

El Tesoro deberá pagar u$s 9100 millones de deuda este año, incluidos los compromisos con organismos internacionales (OOII) de deuda.

El año que viene vencen u$s 9100 millones con privados y un total de u$s 16.700 millones incluyendo OOII.

Los compromisos totales de la Argentina ascienden a u$s 20.325 millones en 2027, suben a u$s 23.717 millones en 2028.

Recién bajan de los u$s 20.000 millones en 2032, por lo que el perfil de vencimientos luce bastante desafiante.

Aun así, para el corto plazo, el mercado espera que el mercado siga renovando la confianza en la deuda local y se reinviertan los cupones en los títulos de deuda argentina.

Si bien el costo financiero de Argentina actualmente es por encima del 11% a 10 años, esto es similar a la tasa con la que se endeudan países parecidos al de la Argentina en términos de riesgo crediticio.

Por el caso, Kenia se endeudó el 30 de abril pasado al 10,4% a 7 años por un total de u$s 500 millones. Además, en marzo también emitió deuda al 11,3% a 11 años por un total de u$s 1500 millones.

Gabón tomó deuda al 13,6% a 4 años por un total de u$s 570 millones, mientras que Egipto se financió al 10,1% a 8 años por un total de u$s 750 millones, y emitió otro bono a 5 años al 8,8% por un total de u$s 1250 millones.

Costa de Marfil tomó prestado u$s 1750 millones al 9,1% a 11 años, mientras que Colombia se financió por un total de u$s 1900 millones al 8.2% a 10 años.

Los analistas de Banco Galicia remarcaron que el gobierno busca volver al mercado pero con tasas de un digito.

"Si bajar la inflación asegura un buen resultado electoral para el oficialismo, el riesgo país podría terminar de bajar los aproximadamente 100 pbs que faltan para llegar al objetivo de 550 pbs que el presidente declaró como meta para volver al mercado internacional de crédito y, así, poder rollear los vencimientos de deuda que empiezan a crecer a partir de enero próximo", dijeron.

Además, desde Banco Galicia agregaron que, "con la tasa del Tesoro norteamericano a 10 años en torno al 4,5%, el objetivo de 550 pbs puede leerse como una reformulación de los dichos del secretario de Finanzas, quien hace algunas semanas había afirmado que la idea era volver a los mercados con un rendimiento de bonos de un dígito"

Más dólares pero sin mercado

Con el giro de dólares recibidos por el FMI tras el sello del nuevo acuerdo, junto con otros organismos internacionales de crédito, la Argentina cuenta ahora con más cantidad de divisas para hacer frente a sus compromisos de deuda.

Sin embargo, ningún emisor de deuda paga sus compromisos con dólares cash, sino que en realidad, los mismos se rollean en el mercado.

Es decir, si la Argentina tuviese acceso a los mercados, ante el vencimiento de u$s 4300 millones en julio, el Gobierno podría emitir u$s 4300 millones y patear vencimientos para adelante.

De ese modo, cobra los u$s 4300 millones de la emisión de deuda, paga su compromiso actual y patea el vencimiento a mayor plazo.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital resaltó que ningún país del mundo paga todas sus deudas al contado.

"El modus operandi, en cambio, incluye el rollover de vencimientos mediante la emisión de títulos en dólares diferidos en el tiempo", indicó Persichini.

El problema que enfrenta la Argentina es que no tiene todavía el acceso al mercado internacional de deuda, ya que debería emitir deuda al 11%, siendo este un elevado costo financiero.

Esperando más bajas del riesgo país

Para que el costo financiero Argentino caiga, los bonos deben seguir subiendo y la tasa de los mismos debe caer. Dicho de otra manera, el riesgo país debería ubicarse en niveles más bajos de modo que el costo financiero para emitir en dólares sea menor.

El riesgo país es la sobretasa que paga la Argentina para colocar deuda en dólares, por encima de la tasa libre de riesgo, es decir, el rendimiento de los bonos del tesoro americano.

Hoy el riesgo país se ubica en 650 puntos, por lo que, con una tasa a 10 años de EEUU en 4,5%, la Argentina estaría emitiendo con tasas cercanas al 11% en dólares, algo que sería muy poco conveniente para las finanzas públicas.

De esta manera, con tasas tan altas, salir al mercado deja a la Argentina fuera la posibilidad de emitir deuda en el exterior y rollear sus vencimientos.

Los analistas de Grupo SBS coinciden en que los desembolsos recibidos alivian 2025, pero el desafío seguirá siendo la acumulación genuina de reservas, la variable que los bonistas miran más de cerca.

"El objetivo es el reacceso al mercado, y la posibilidad de pagar parte o todas las amortizaciones con rollover, es algo que requiere una baja previa del Riesgo País. Así, sostener el orden fiscal y monetario, pero sobre todo acumular reservas genuinas es clave", detalló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, señaló que la acumulación de reservas es importante, aunque no fundamental dentro del actual plan económico.

"El Riesgo País de Argentina continúa bajando en sintonía con el Risk On Global. En un esquema que tiende a la libre flotación, la acumulación de Reservas se vuelve un objetivo secundario, deseable, pero no es una condición necesaria para poder acceder a los mercados de deuda", dijo Lekovic.

Cuánto deben subir los bonos

La pregunta clave actualmente es cuanto más deben subir los bonos para que la Argentina recupere el acceso al mercado internacional de deuda.

Dicho de otra manera, cuanto deben subir los bonos para que el riesgo país regrese a niveles de 550 puntos, o bien, en 450 puntos, para que de esa manera, la Argentina pueda emitir en dólares a un digito.

Según Persichini, para colocar deuda con los rendimientos de 2016 y 2017, el riesgo país debería ser de 222 bps, es decir, un recorte necesario de 456 bps.

Los analistas de Facimex Valores contemplan que la Argentina va a recuperar el acceso al mercado de capitales de deuda este año, por lo que se mantienen optimistas con los bonos soberanos locales.

"Nuestro escenario base contempla que Argentina recuperará el acceso al mercado este año, operando hacia fin de año con spreads entre el EMBI (330pbs) y los emergentes high yield (459pbs). De ser así, los bonos largos como GD41 y GD35 mostrarían los mayores retornos totales hacia fin de año por su mayor duration y alta convexidad", dijeron

Además, agregaron que los retornos de estos dos bonos serían aún mayores en un escenario más optimista donde Argentina pueda converger a la curva de Brasil como en 2016 y 2017.

Según sus estimaciones, el Global 2029 y 2030 aun pueden subir 12,7% y 15,% mientras que los bonos del tramo medio y largo ofrecen retornos de 27% a 31%.

Una forma de determinar cuánto más pueden subir los bonos para que se les reabra el mercado de deuda global es mirar cuanto rinden sus comparables.

De esa manera, si la Argentina operase con tasas como lo hacen sus comparables y que tienen abierto el mercado de deuda para rollear sus vencimientos, entonces la renta fija local tendría que subir para rendir menos.

El mercado mira a El Salvador como próximo objetivo cercano, curva que rinde entre 8% y 9% en los distintos tramos.

Desde Adcap Grupo Financiero resalataron que mantienen su visión constructiva para las próximas semanas, esperando que el BCRA retome la acumulación de reservas bajo el nuevo esquema cambiario.

"Vale recordar que las bandas interrumpieron la pérdida de reservas y la estacionalidad debería jugar a favor de una mayor acumulación. Mantenemos a "El Salvador" como el escenario base de referencia, por lo que recomendamos mantener posiciones en los GD35 (objetivo de rendimiento en 8.5%)", dijeron.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero también esperan mayores ganancias en los bonos, algo que podría empujar al riesgo país a la baja.

Desde la compañía esperan que el riesgo país argentino converja hacia los niveles de El Salvador o Egipto.

En el caso en el que converja hacia Egipto, los bonos más cortos serían los más beneficiados, con avances de 12% en promedio.

Por su parte, ante una convergencia a El Salvador, los bonos del tramo medio y largo podrían subir entre 22% en promedio.

Curva Normal

Actualmente la curva soberana ha mostrado señales de fortaleza al evidenciar un aplanamiento en la misma y una leve inversión positiva en el tramo más corto.

Esto es una señal de confianza del mercado con relación a que se espera que efectivamente el Gobierno cumpla con sus compromisos de pago de la deuda.

Desde Research Mariva agregaron que los fundamentos internos se mantienen lo suficientemente sólidos como para permitir que los bonos soberanos converjan a mediano plazo a rendimientos similares a los de los créditos B-.

"Prevemos que se preserve el equilibrio fiscal. Asimismo, proyectamos que el gobierno acumulará reservas y retomará la senda de la desinflación en los próximos meses, lo que lo posicionará favorablemente para las elecciones legislativas de octubre. Simulando un ejercicio de rendimiento total de 6 meses en el que la curva soberana se normalice, alcanzando niveles de calificación crediticia B-, los bonos GD38 y GD35 presentan el mayor potencial de alza, en torno al 20%", indicaron.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, espera mayores subas en la renta fija local, sobre todo cuando se lo compara con los rendimientos que presentan los bonos en dólares de créditos comprables.

"Todavía la Argentina, cuando lo vemos con comparables, creemos que tiene margen de seguir disminuyendo el spread, lo cual puede dar potenciales de rendimientos en dólares atractivos. Dentro de la curva, lo que más nos gusta es el G35, porque es donde vemos que se puede capturar ese mayor upsid. El mismo es cercano al 20% en dólares, considerando un escenario político favorable argentino y una continua compresión en los spreads y descenso en el riesgo país", indicó el CEO de IMSA Alyc.

Los analistas de Cohen también esperan mayores subas para los bonos.

"Para los perfiles más conservadores creemos razonable rotar hacia el BOPREAL 1-B. Este instrumento rinde 10,6% TIR y la rentabilidad anual que resulta de adquirir el bono hoy y conservar los cupones sin reinversión es de 5,1%. Además, los BOPREAL han demostrado ser menos volátiles en contextos de mayor incertidumbre", afirmaron.

Además, agregaron que para los bonos soberanos, se mantienen constructivos en el largo plazo.

"Vemos potencial en los bonos y constructivos en cuanto a los Globales 2035 (10,9% TIR), por su capacidad de captar el mayor upside potencial ante una caída del riesgo país y dado que ofrece un rendimiento corriente del 6%, superior al 0,9% que ofrecen los Bonares y Globales 2030", dijeron.