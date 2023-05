Lorena Giorgio anticipa a cuánto se haría la dolarización y qué impacto social tendría

Lorena Giorgio es economista jefe de Equilibra, consultora, centro de investigación y think tank liderado por Martín Rapetti. Especialista en Finanzas, cree que la dolarización que propone Javier Milei implica un fuerte shock social.

"Vamos a estar con salarios dolarizados a un tipo de cambio que es el doble al de hoy, pero con muchos precios locales que están ya fijados por precios internacionales en dólares", asegura, en diálogo con El Cronista.

-¿A qué tipo de cambio podría hacerse hoy una dolarización?

-Cuando uno compara el M3 total, o sea efectivo y cuentas corrientes en BCRA + depósitos a la vista + depósitos a plazo fijo, con los activos del Banco Central evaluados a una paridad de 20%, que es la de hoy más o menos, eso da un tipo de cambio de $ 1660. Con una paridad de 25% es $ 1305, mientras que con una de 35% da 900 pesos. Solamente tomando la base monetaria ampliada para que el tipo de cambio de conversión sea el de hoy, debería haber una paridad de 45%. La verdad que luce bastante optimista pensar en una paridad de 45% cuando hoy ronda el 20%. O sea, estaríamos hablando de realizar algún tipo de cambio que mínimamente va a ser el doble de lo que es hoy.

-¿Cuál sería el costo social y económico de esa decisión?

-Vamos a estar con salarios en dólares a un tipo de cambio que es el doble al de hoy, pero con muchos precios locales que están ya fijados en dólares. Por ejemplo, combustibles, gas, trigo, maíz, girasol. Aunque dolarices, estos precios serán los mismos, pero contra salarios que en dólares serán la mitad. Ese es el shock social que tiene dolarizar. Si tuviera que apostar cuál es el escenario más factible, es dolarizar a un tipo de cambio que sería el doble al de hoy, con salarios reduciéndose a la mitad en dólares y muchos precios de alimentos manteniéndose, que es lo que más pesa en la canasta básica de la gente más humilde. Esto estaría anticipando una situación social bastante complicada.

-¿Qué proyección hacen del dólar blue y los financieros para los próximos meses?

-Para el próximo mes, estamos estimando que los dólares financieros deberían mantenerse más o menos a raya. Pero no nos queda claro que esto se mantenga en cuanto vayamos acercándonos a las PASO. Obviamente hay una gran incertidumbre política y obviamente eso hace que la gente busque cobertura como sea. Cuando miramos el comportamiento del CCL comparándolo contra la base monetaria ampliada, esto es base más Leliq más Pases, se comportan tendencialmente de una forma similar. El dólar venía bastante relegado, en abril hizo el catch up, y esta semana se acercó a $ 480, que era la proyección que nos daba a nosotros. El tipo de cambio tendencial nos da $ 600 hacia las PASO.

-Si no entran dólares frescos de afuera, desembolsos adelantados del Fondo, ampliación del swap con China, alguna línea de financiamiento de importaciones de Brasil. ¿Tiene el Gobierno poder de fuego para llegar con el dólar calmo a agosto?

-Estamos proyectando un crawling peg un poco más abajo de la inflación de acá hasta las PASO. Y no vemos que haya devaluación real. Comparando contra 2022, la sequía te sacó u$s 20.000 mil millonesl ¿Se puede llegar con este tipo de cambio oficial? Se puede llegar, pero tenés que relegar algo y ese algo vendría a ser actividad. Se vienen unos meses muy duros en cuanto a la actividad económica si no entran dólares. Y por lo que es dólar financiero, nosotros no vemos que el poder de fuego alcance para mantener una brecha abajo del 100% de acá a las PASO. Creemos que va a haber muchísima presión y la vemos más bien cerca de 130% hacia agosto.

-¿Y más allá de agosto, qué escenario proyectan?

-Hay mucha presión sobre un Banco Central que cada vez tiene menos margen de maniobra. Cada vez cuenta con menos poder de fuego, porque cada vez tiene menos reservas. Dependiendo de cómo vayan dando las encuestas, podemos llegar a ver mucha más presión y mucha más incertidumbre. Rofex ahora está en $ 525 para fin de año y eso es un salto enorme. En nuestra base, estimamos cierta corrección del tipo de cambio oficial en noviembre y en diciembre, pero no de esa magnitud. Este es un mercado que está sobre reaccionando porque está poniéndole precio a toda esa incertidumbre. No se sabe quién puede llegar al ballotage. Imaginate que el Frente de Todos no llegue a una segunda ronda. ¿Cómo hace Masa para sostener la economía entre agosto y noviembre, sin anclas, sin poder de juego, sin ninguna credibilidad?

-El Banco Central se está quedando sin reservas, pero por otro lado también crecen sus pasivos. ¿Es manejable el déficit cuasifiscal?

-Ese déficit cuasifiscal ciertamente es un gran problema. Es manejable, pero no por eso deja de ser un tema desafiante para el próximo Gobierno y se tiene que resolver antes de intentar unificar el mercado cambiario. Quien asuma, primero tendría que hacer algún tipo de ajuste cambiario. Después tendría que ir generando todas las condiciones para luego poder unificar el mercado de cambios. Dentro de éstas, tendría que desinflar toda esta bola de Leliq y este problema de stocks de pasivos remunerados.