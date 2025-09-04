A cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año según los gurúes de la City

El Banco Central (BCRA) dio a conocer este jueves una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas elaborado por analistas económicos y financieros.

En este último informe, las consultoras privadas proyectaron de cuánto será la inflación de agosto y cómo se comportará el índice hasta fin de año. Además, fijaron cuál será el precio del dólar hacia finales de 2025.

Para elaborar el análisis, efectuado entre el 27 y el 29 de agosto de 2025, se contemplaron pronósticos de 39 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina.

¿De cuánto será la inflación de agosto y cómo cerrará el acumulado de 2025 según los gurúes de la City?

En el octavo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,1% para agosto (+0,4 p.p. respecto del REM previo).

Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron una inflación de 2,0% mensual para agosto (+0,2 p.p. con relación al REM anterior).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 2,0% (+0,2 p.p. respecto del REM previo). El Top 10 estimó una inflación núcleo de 1,9% mensual para agosto (+0,1 p.p. respecto del REM anterior).

Para los meses siguientes se proyecta una inflación nivel general por debajo del 2,0% mensual.

Pensando en el acumulado de 2025, la mediana apunta a una inflación del 28,2%, un 0,3% más de lo que esperaban en el relevamiento anterior.

REM: ¿a cuánto terminará cotizando el dólar oficial el 2025?

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.362 por dólar para el promedio de septiembre de 2025.

Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para septiembre es $1.366/USD.

Para diciembre de 2025, en tanto, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.441/USD, lo que arroja una variación interanual esperada de 41,2% (+3,5 p.p. respecto del REM previo).

¿Bajará la desocupación en los próximos meses?

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,6% de la Población Económicamente Activa (ídem al REM previo).

El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 7,0% en el último trimestre de 2025 (ídem al REM anterior), en tanto, para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 6,7% (-0,2 p.p.).

Suba de tasas y resultado fiscal

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para septiembre de 54,8% TNA (+21,8 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 4,5%.

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM proyectó una TAMAR de 35,25% nominal anual (TEM de 2,9%).

Finalmente, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $13,4 billones para 2025 ($0,1 billón inferior al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $13,9 billones.