Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este martes 22 de agosto

El dólar oficial hoy martes 22 de agosto cotiza a $ 347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, cotiza a $ 710 para la compra y $ 720 para la venta tras caer bruscamente el pasado viernes.

El Banco Central cerró la semana pasada con nuevas compras de divisas para sus reservas a través del mercado oficial de cambios, aunque con un monto muy inferior a los que registró durante los días previos, en otra jornada en la que siguieron cediendo las presiones sobre las cotizaciones de los dólares paralelos.

Un nuevo dólar puré empujó el blue a la baja y dejó importante ganancia

La autoridad monetaria registró este viernes un saldo a favor de alrededor de u$s 11 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, acumuló compras netas por u$s 658 millones en la semana y casi u$s 800 millones en lo que va del mes.

Sin embargo, las reservas internacionales del Central se mantienen en mínimos desde el año 2006. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias brutas se ubicaban u$s 23.723 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.

El Banco Central cerró la semana pasada con nuevas compras de divisas

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 22 de agosto

En cuanto al dólar oficial hoy martes 22 de agosto cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 349,210 369,190 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 346,000 366,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 346,800 365,100 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 349,800 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 349,000 359,000

Un nuevo dólar puré empujó el blue a la baja y dejó importante ganancia

Después de la devaluación, surgieron dos nuevos "purés" con el dólar, que hasta hacen bajar el blue y todo.



Los cueveros aprovecharon a comprar la semana pasada USDT, el stablecoin que cotiza uno a uno con el dólar a $ 720 y cambiarlos por billetes y venderlos en el minorista a 790 pesos. Solamente deben descontarle el 1,5% de comisión por hacerse del físico.

No sólo este rulo fue el que provocó una baja del informal el jueves y viernes, sino también el MEP a través del AL30, que si bien en su versión T+2 subió de $ 645 a $ 655, sigue siendo de alguna forma el dólar subsidiado por el Banco Central, que sale a intervenir para tenerlo bajo control y ponerle un freno al billete.

Este "puré" de más de $ 100 por dólar se puede hacer al comprar en la Bolsa y revender en el blue.

Lee la nota completa en este enlace.