El Gobierno anunció cuál será el dólar oficial después de las elecciones

A la par que el Banco Central interviene fuerte en los contratos de futuros para mantener su cotización, en el mercado se negocia con una expectativa de dólar oficial mayorista de $ 370 para fin de mes, contra los actuales 350 pesos.

Para fines de noviembre, los contratos a futuro marcan un tipo de cambio de $ 425 y para fines de diciembre, de 784,50 pesos. Para fines de enero del año que viene se negocia a $ 1050, el triple de lo que vale hoy el mayorista.

El mercado informal volverá a funcionar a pleno después de las elecciones

A qué precio prevén que cierre el blue antes de las elecciones

Futuros de dólar

En el mercado de futuros de dólar, voló el interés abierto en los dos contratos más próximos, pero fueron los más diferidos los que presentaron las mayores caídas.

El 23 de octubre el dólar oficial estará en $350. Ya todos se han percatado, en el país y en el exterior, que sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi deva no sirve. Y desde 15/11 crawl al 3% mensual. https://t.co/Q5usz0u7lZ — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) October 18, 2023

Aún luego de la baja del contrato para fin de año -probablemente tras haberse conocido la ampliación de disponibilidad del swap con China-, la devaluación implícita en el mes de diciembre sigue por encima de 100%, cerrando en 104,6% directo.

El interés abierto total en futuros asciende a u$s 5277 millones, u$s 333 millones por debajo del máximo del año.

Al 3% mensual

En las mesas de dinero, muchos dan por sentada una devaluación el lunes posterior a las elecciones.

Pero el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, tuiteó: "El 23 de octubre el dólar oficial estará en $ 350. Ya todos se han percatado, en el país y en el exterior, que sin un monto de dólares significativo para controlar el financiero, la maxi deva no sirve. Y desde 15/11, crawl al 3% mensual", adelantó.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, fue otro de los integrantes de la mesa chica del ministro de Economía, Sergio Massa, que salió al cruce por Twitter al Ministro de Economía in pectore de Patricia Bullrich, Carlos Melconián: "No leyó el acuerdo con el FMI que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, sigue saboteando a través de la mentira. Sería bueno que en lugar de generar pánico, explique los audios", disparó.

Dólar linked

Un termómetro para determinar qué puede pasar con la dolarización de portfolios de cara a las elecciones del domingo lo reflejan los fondos de money market.

Entraron otros $ 65.000 millones a FCI de dólar linked y el flujo ya es de $ 330.000 millones en octubre, a pesar de que algunas gestoras limitaron las suscripciones.

En T+1 y CER siguieron los rescates. En las primeras 10 ruedas de octubre, los T+1 sufrieron rescates netos por $ 140.000 millones y los fondos CER, por $ 105.000 millones.

El otro termómetro son los plazo fijos privados en pesos, que bajaron 13,5% en términos reales desde fin de agosto, y el tipo de cambio real al contado con liquidación está en máximos desde la crisis de octubre del 2020.

Dolarizar

"A mayor tipo de cambio, más fácil es dolarizar", dijo Milei. "Con un tipo de cambio de $ 1000 los pasivos en pesos BCRA son u$s 30.100 millones, con un tipo de cambio de $ 2000 son u$s 16.200 millones y con un tipo de cambio de $ 3000 son u$s 11.600 millones.

A esos números hay que sumar al menos u$s 12.000 millones de reservas netas negativas que habrá para diciembre", estimó la consultora 1816.

"El problema es que el tipo de cambio que abarataría considerablemente el costo de dolarizar stocks es un tipo de cambio que rompería los precios relativos. Dolarizando a $ 2500 de hoy, el país tendría un tipo de cambio real absurdamente depreciado (en niveles de pico de la hiperinflación de 1989), lo que traería aparejado un enorme superávit de cuenta corriente, dados los términos de intercambio y la productividad local", sentencian en 1816.