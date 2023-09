Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 1 de septiembre con el MEP y CCL

El dólar blue hoy viernes 1 de septiembre cotiza a $ 725 para la compra y a $ 735 para la venta. La divisa paralela acumula, no obstante, en lo que va de agosto un incremento de $ 180 (se ubicaba en $ 550 el primer día del mes), es decir, un 34%.

De esta forma, la brecha cambiaria se posiciona a 99% respecto del dólar oficial y en 108% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 384 desde que comenzó el año.

BCRA compró u$s 135 millones en el mercado y suma más de u$s 1200 millones en el mes

La brecha del dólar ahora tiene su lado blue: de qué se trata este fenómeno

El Banco Central volvió a comprar dólares este jueves a través del mercado oficial de cambios y acumuló en agosto casi u$s 1270 millones, el monto más alto en lo que va del año, debido de las mayores restricciones para los importadores para acceder a la divisa, de acuerdo con los operadores del mercado.

La entidad cerró la última rueda de agosto con otro saldo a favor de alrededor de u$s 21 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, acumula tres jornadas consecutivas con compras netas de reservas a través del mercado.

Las compras netas por casi u$s 1270 millones que acumuló en el mes fueron las más altas del año y superaron a los u$s 846 millones que obtuvo en mayo. Sin embargo, en lo que va del año el Central mantiene un saldo negativo por sus intervenciones cambiarias de alrededor de u$s 2300 millones.

La autoridad monetaria mantuvo sin cambios el tipo de cambio oficial, por lo que en el mercado mayorista cotizó en $ 350, el máximo que estableció el Gobierno para los próximos meses, en una jornada en la que el volumen operado de contado aumentó a u$s 493 millones.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 1 de septiembre

El dólar blue hoy viernes 1 de septiembre cotiza a $ 725 para la compra y a $ 735 para la venta .

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 347,50 $ 365,50 Dólar Blue $ 725 $ 735 Dólar Turista $ 657,90 Dólar Mayorista $ 349 $ 350 Dólar CCL $ 650,07 $ 784,69 Dólar MEP $ 724,22 $ 725,28

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 1 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 1 de septiembre cotiza a $ 674,40 para la compra y $ 730,83 para la venta.

Por las restricciones para obtener dólares oficiales, este financiero pasó a ser tan demandado por las grandes empresas. El CCL superó el miércoles los $ 820 en el inicio de las operaciones.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 1 de septiembre

El dólar MEP o dólar bolsa hoy viernes 1 de septiembre opera en $ 695,93 para la compra y $ 698,62 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 1 de septiembre

El dólar oficial hoy viernes 1 de septiembre cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 349,210 369,190 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 366,100 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 349,800 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 350,000 356,000

Dólar para importadores: ¿cuál es el nuevo canal que usan las empresas para zafar del cepo?

El contado con liquidación Senebi es el dólar libre que utilizan cada vez más multinacionales para pagar deudas con el exterior. Ya sea importaciones por la restricción para obtener dólares oficiales de parte del Banco Central o mandar flujo a sus casas matrices.

Lee la nota completa en este enlace.