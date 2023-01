Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este sábado 28 de enero con el CCL y MEP

El dólar blue hoy sábado 28 de enero cotiza a $ 382 para la compra y $ 386 para la venta . Así, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 100%.

La divisa informal acumuló un alza de $ 10 en la semana y de $ 42 en lo que va del año. Para los expertos del mercado cambiario, el nuevo rebote tiene que ver con la demanda estacional por turismo, la alta emisión y la búsqueda de cobertura frente a la inflación.

El Banco Central decidió subir las tasas en plena disparada del dólar

Rulo con Cedear: como aprovechar el regalo cambiario del Banco Central con acciones de bajo riesgo



En tanto, el dólar oficial hoy sábado 28 de enero se muestra a $ 184,25 para la compra y $ 192,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista finalizó a $ 384,50.

El Banco Central (BCRA) terminó la última jornada de la semana con ventas por u$s 26 millones. Así, se vendieron aproximadamente u$s 211 millones en la semana, siendo el rojo del mes de u$s 76 millones.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy sábado 28 de enero

El dólar blue hoy sábado 28 de enero cotiza a $ 382 para la compra y $ 386 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 184,25 $ 192,25 Dólar Blue $ 382,00 $ 386,00 Dólar Turista $ 384,50 Dólar CCL $ 353,83 $ 372,47 Dólar MEP $ 357,22 $ 357,37

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy sábado 28 de enero

El dólar CCL hoy sábado 28 de enero cotiza en $ 346,15 para la compra y $ 371,11 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 28 de enero

El dólar MEP o dólar bolsa sábado 28 de enero opera en $ 353,67 para la compra $ 354,31 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 28 de enero

En cuanto al dólar oficial hoy sábado 28 de enero cotiza a $ 192,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Señal roja sobre el dólar: cambió uno de los indicadores clave del mercado y ya se habla de una cotización de $ 400, ¿de qué depende el salto?



Otro insólito hallazgo de la Aduana: un hombre escondió miles de dólares en su cuerpo para cruzar la frontera



El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 183,250 193,250 Banco Nación 184,300 192,200 ICBC 185,250 192,500 BBVA 184,830 193,510 Banco Supervielle 184,500 193,500 Banco Patagonia 185,000 193,000 Banco Santander 185,000 193,000 Brubank 184,000 193,000 HSBC 182,400 192,400 Credicoop 186,010 192,200 Banco Itaú 184,150 192,950 Banco Macro 185,000 195,000 Banco Piano 187,500 190,016 Cambios Online 186,500 188,500

Peligra el dólar cripto más usado

Si bien se confirma un repunte en el precio de las criptomonedas, la crisis todavía no terminó. Los precios de las principales cripto crecieron de forma repentina y se especula que la razón es un informe económico que mostró que la inflación de Estados Unidos se enfrió en diciembre . En este sentido, las empresas de criptomonedas esperan que la Reserva Federal (FED) desista de aumentar las tasas de interés a modo de política monetaria.

Mientras tanto, Bitcoin rompió la barrera de los u$s 20.000 y se acerca a los u$s 23.000 .

Mientras las cotizaciones se recuperan, las stablecoins (o dólar cripto) viven su propia crisis. Tether (USDT), la stablecoin más grande del mercado por capitalización, sufrió una baja en su volumen de comercio durante 2022, mientras que USDC y BUSD, de Binance, tomaron el relevo con un repunte en su volumen comercial .



De hecho, el volumen de intercambio on-chain de USDC durante el año pasado fue casi cuatro veces superior al de USDT , lo que evidencia que los usuarios se están moviendo de una solución a otra.

Leé la nota completa en este enlace.