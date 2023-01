¿Quién está enfriando el dólar? El Gobierno rechaza una intervención en el MEP

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS salió a desmentir que esté interviniendo para enfriar el dólar MEP y, en cambio, se mostró muy activo en el mercado de bonos. En concreto, dijo que multiplicó casi por cinco su tenencia de bonos en dólares Ley Nueva York desde 2019.

A través de la agencia oficial Télam, la ANSeS salió al cruce de las versiones sobre intervenciones por boca del propio secretario general del organismo y subdirector ejecutivo de operación del FGS, Santiago Fraschina.

"Obviamente, la ANSeS interviene en el mercado de títulos, pero compramos muchos más bonos argentinos en dólares de los que vendemos. Es una intervención contraria a la que se están tratando de instalar"

Compra de bonos

El funcionario aseguró que, lejos de "despilfarrar los bonos en dólares, la ANSeS ha comprado sostenidamente títulos en dólares en los últimos años".

"Está saliendo en muchos lados, sobre todo vía redes sociales, que estamos despilfarrando los dólares que tiene el FGS en bonos para frenar el dólar MEP. Eso es mentira y lo queremos demostrar con datos, con la tenencia de bonos argentinos en dólares", dijo Fraschina a Télam.

Santiago Fraschina, FGS de la ANSeS.

Según indicó, el FGS aumentó 40% sus tenencias de activos "hard-dollar" y casi cinco veces la de bonos Ley New York, a través de compras repartidas de bonos legislación local y extranjera, desde 2019 por casi u$s 2000 millones valor nominal.

Las compras estuvieron concentradas en los activos más transados como el GD30, del que se adquirieron u$s 1500 millones valor nominal desde 2019, y el GD35, con unos u$s 118 millones. Bajo legislación local compró AL30, con u$s 215 millones.

Los bonos Ley New York son hoy 18% de los "hard-dollar", contra 5% de finales de 2019.

Desde 2019, las compras del FGS estuvieron concentradas en los activos más transados como el GD30, del que se adquirieron u$s 1500 millones valor nominal desde 2019, y el GD35, con unos u$s 118 millones; bajo legislación local compró AL30, con u$s 215 millones.

Aclaró Fraschina que el FGS buscó la inversión productiva, en sumar más acciones de empresas y bonos CER. De diciembre de 2019 a abril de 2022, el FGS creció 30,1% en dólares.