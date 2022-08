Los bonos argentinos se acoplan a la dinámica global y vuelven a caer

Los bonos argentinos vuelven a operar en rojo. Tras los anuncios de segmentación de tarifas, los títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera se acoplan a la dinámica bajista de Wall Street en un contexto en el que en el mercado aún persisten las dudas respecto de que el Gobierno pueda alcanzar la meta de déficit pactada con el FMI.

Si bien los analistas del mercado volvieron a considerar que los anuncios van en la dirección correcta, el consenso general es que todavía se quedan cortos y en ese contexto la deuda argentina vuelve a operar con signo negativo, siguiendo la dinámica de los mercados de Estados Unidos que retroceden luego de que el balance de la tienda minorista Target resultara peor de lo esperado.

Trade electoral: mercados toman posición tras el desembarco de Massa en Economía



Llegan las notas en dólares del BCRA: cómo es la nueva apuesta para captar divisas del agro



Bonos en negativo

Todos los tramos de la curva argentina operan con pérdidas este miércoles.

En el tramo corto, el Global 2029 cae 1,1% y el Global 2030 retrocede 1,44%. Más abultadas aún son los deterioros en el tramo medio y largo: el Global 2035 y el Global 2038 muestran bajas respectivas de 1,76% y 1,38%, mientras que en el extremo más largo, los bonos pierden 1,47% y 2%.

De esta manera, devuelven parte de las subas que se vieron durante la jornada de ayer. Mirando en el acumulado del último mes, los Globales suben 22% en promedio en el tramo corto y 18% en el extremo medio y largo.

Con el rally reciente, la deuda logró comprimir spreads y las tasas de los Globales se ubican debajo de 40%, operando en 38,5% en el tramo corto y en torno al 23% en promedio en el tramo medio y largo.

¿TIBIa recepción o corrección?

La reacción de los bonos Globales en el día de hoy es negativa luego de que ayer se haya anunciado la nueva segmentación de tarifas.

Dentro del mercado hay quienes creen que los anuncios se quedaron cortos para que el Gobierno logre efectivamente alcanzar el objetivo del 2,5% del PBI de déficit primario.

Uno de ellos es Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, quien remarcó que los funcionarios estimaron que el ahorro fiscal de esta quita de subsidios de electricidad, gas y agua será de $ 49.500 millones en 2022, y advierte que la segmentación actual no alcanza.

"Esto representa un impacto fiscal muy acotado de 0,06% del PBI para este año, por lo que se necesitan mayores medidas correctivas para alcanzar la meta de déficit primario de 2,5% del PBI. Las autoridades agregaron que el ahorro fiscal ascendería a $ 500.000 millones en 2023 (0,4% del PBI), cifra un poco más importante, aunque todavía relativamente acotada", dijo.

La recuperación de los activos locales en las últimas semanas tuvo un condimento local pero también fue potenciado por drivers globales, ya que las acciones y bonos en Wall Street muestran subas generalizadas desde julio a la fecha.

Sin embargo, el mercado espera más medidas para potenciar el reciente optimismo. En especial luego de que ayer se conociera que las reservas internacionales del Banco Central perforaron ayer el piso de u$s 37.000 millones y cayeron así al nivel más bajo de la gestión de Alberto Fernández.

Sobre ese último punto hicieron hincapié los analistas de Cohen, que advirtieron que el mercado sigue esperando medidas concretas.

"La supervivencia del plan dependerá de si el Gobierno podrá contener la pérdida de reservas que lo obliguen a un salto en el tipo de cambio. Por estas razones, y con el frente cambiario como principal factor de vulnerabilidad, la mirada de la semana estará puesta en la evolución de las reservas internacionales y en las posibles medidas que tome el Gobierno", dijeron.

Mateo Reschini, research analyst de Inviu, explicó que el optimismo reciente en los activos locales se da en medio de un entorno en donde el frente externo se volvió bastante más amigable.

Aun así, aclara que las subas en los activos locales no son solo por cuestiones externa s, sino que entiende que los drivers domésticos estuvieron apuntalados por las variables globales.

Mirando hacia adelante, Reschini advierte que el mercado espera más detalles sobre las medidas económicas para que el rally alcista pueda extenderse.

"Hoy el tipo de cambio cayó también gracias a la suba de tasas. Las acciones ya estuvieron recortando. Hasta no tener medidas más concretas y que no tengamos más detalles sobre política económica más clara, no vemos que podamos ver un rally mayor hacia adelante. Para potenciar las subas recientes, creo que deberemos ver mayores medidas por parte del Gobierno ya que parecería que el rally se está quedando sin nafta", detalló.

Juan Martín Yanzon, head trader de Conosur, coincide en que el mercado está pidiendo mayores definiciones desde el lado económico.

"Estamos a dos semanas y el mercado sigue viendo que hay dudas sobre las medidas concretas. Se puede gestar un trade electoral pero hoy el mercado está en modo ´wait and see´. Lo importante no son las personas sino las medidas". dijo.

Trade electoral

Con la biblioteca dividida, el mercado comienza a ver al rebote de los bonos como el despertar del trade electoral de cara a 2023.

Javier Casabal, estratega de Adcap Grupo Financiero, detalló que el nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía sugiere que tendrá el apoyo político para impulsar algunas reformas económicas críticas para evitar una crisis.

Además, agregó que si bien hay poco espacio para un plan de estabilización integral, Casabal cree que Massa logrará llegar a 2023 en mejor forma, y que esto pueda repercutir positivamente en la deuda.

En ese sentido, Casabal entiende que la llegada de Massa elimina el escenario de catástrofe y comienza a preparar el escenario para un escenario político de dos candidatos presidenciales moderados para 2023.

"Dejar atrás la confrontación política y pasar a una vida más civilizada desde el lado del debate público podría ser precisamente lo que Argentina necesita para iniciar su recuperación. Creemos que la recuperación de los precios de los bonos seguirá a la entrega de Massa, pero podría seguir siendo barata hasta que el catalizador político se aclare", consideró Casabal.

Wall Street cae

Los principales índices bursátiles norteamericanos abren en rojo el miércoles. El Dow Jones retrocede 0,6%, el S&P500 baja 0,8% y el Nasdaq cae 0,88%.

En Europa las bolsas también inician la jornada a la baja, con pérdidas para el Stoxx50 del 0,86%, mientras que el DAX30 de Alemania es la bolsa que más baja, perdiendo 1,38%.

Las bajas del miércoles se dan luego de la publicación de que las ventas minoristas de EE.UU. se estancaron el mes pasado. El valor de las compras minoristas generales se frenaron después de un aumento revisado del 0,8% en junio, según mostraron los datos del Departamento de Comercio el miércoles.

Excluyendo la gasolina y los automóviles, las ventas minoristas aumentaron un 0,7%, mejor de lo esperado. La estimación mediana en una encuesta de economistas de Bloomberg preveía un aumento del 0,1% en las ventas minoristas.

El estancamiento en las ventas minoristas llevan a que los inversores estén más preocupados por los riesgos de una eventual recesión en EE.UU. a medida que la Reserva Federal (Fed) sube la tasa para contener la inflación.

Por esta razón es que caen las acciones y regresan las dudas en Wall Street.