Dólar vs plazo fijo: qué recomienda invertir el gurú del blue para ganarle a la inflación

Tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía la cotización del dólar blue se ha mantenido estable entre los $ 290 y $ 300, marca que había sido superada ampliamente en el peor momento de la corrida cambiaria de julio.

La expectativa de los ahorristas se centra en cuál puede ser la efectividad del flamante ministro para sortear las dificultades de la macroeconomía, que cada vez se hacen más acuciantes.

En la misma línea se ubica la preocupación acerca de cuánto puede llegar a subir el dólar paralelo y los financieros como el CCL o MEP, utilizadas para el resguardo de los ahorros, en comparación con la efectividad de los plazos fijos u otros instrumentos financieros .

Esta última semana tuvo como dato destacado la fuerte suba de la tasa de política monetaria de 60% a 69,5% hecha por el Banco Central (BCRA) con el objetivo de lograr un descenso de la inflación y de estimular el ahorro en pesos.

El analista financiero Salvador Di Stefano marcó que este aumento de las tasas referenciales son "una condición necesaria pero no suficiente para mantener a raya a la inflación y a los dólares alternativos ".

"Sería necesario que el gobierno muestre vocación por reducir el déficit público, si ello no ocurre la suba de tasas no cumplirá con los objetivos de bajar la inflación y hacer retroceder a los dólares alternativos", afirmó en un hilo publicado en su cuenta de Twitter.

Según Di Stefano, el gobierno está trabajando para reestructurar la deuda interna en pesos, no desea emitir dinero sin respaldo y buscará financiar el déficit público colocando deuda en el mercado interno. Esto generaría un desplazamiento del crédito en el sector privado hacia el sector público. "Esto implicaría un menor consumo en lo que resta del año 2022 y 2023", aseguró.

DÓLAR VS PLAZO FIJO: QUÉ RECOMIENDA EL GURÚ DEL BLUE

Di Stefano comenzó con la comparación de los nuevos rendimientos de los plazos fijos con una letra del Estado con vencimiento el 30 de noviembre cuya sigla es S30N2 a 106 días: "Rinde el 73,0% anual, esto nos da una tasa efectiva anualizada del 95,5% anual".



"Con estos niveles de tasas no vemos atractivo aún vender dólares para colocarse en pesos", remarcó.

Y ejemplificó con caso del dólar MEP, que finalizó la semana en una cifra cercana a los $ 277. "Si vendemos a este precio y tenemos la suerte de colocarnos en pesos a un año a una tasa del 100% anual, a 12 meses vista tendríamos que recomprar dólares a un valor menor a $ 554 para salir ganando dinero en moneda dura".



"Para no herir susceptibilidades en el oficialismo, no daremos pronósticos del dólar a un año, pero nos parece que estará por encima de $ 554, por ende, vender dólares para invertir pesos, no parece por el momento adecuado con una tasa del 69,5% anual para los plazos fijos", dijo.



"En cambio, si la tasa se hubiera ubicado en el 80,0% anual, esto implicaba una tasa efectiva del 117,0%, en este casi si nos hubiéramos animado. El ejercicio consistía en vender a $ 277, y recomprar a un año a un valor inferior a $ 600, aquí los números hubiera cerrado mejor", finalizó su publicación.