Bronca y denuncias de fraude en el mercado: ByMA suspendió a dos SGR por falta de pagos

El mercado de financiamiento PyME se vio sacudido en las últimas horas por el incumplimiento de dos Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Las SGR Interavales e Intergarantías tuvieron demoras en el pago de cheques avalados, motivo que llevó a ByMA a suspender la operatoria de ambas. Entre las dos representan el 2,5% del mercado de cheques.

En el mercado descartan que se trate de una mala gestión e incluso denuncian fraude a la hora de asignar garantías ya que superaron los límites y habríal mal informó al regulador.

Según se publicó oportunamente en el Boletín Oficial, Interavales es una SGR que se constituyó en marzo de 2018 proveniente de la escisión de Intergarantias SGR. Ante la consulta de El Cronista, desde las firmas, que serían del mismo accionista, evitaron realizar declaraciones al respecto.

Suspensión a SGR y enojo en el mercado

Dentro del mercado también apuntan a una tercera SGR. Entre las tres sumarían un capital total en riesgo de incumpliendo por $ 12.000 millones.

Los cheques se operan a una tasa de descuento, la cual coincide con el riesgo que los inversores le asignan en realidad, a la SGR que avala dicho cheque.

En las últimas semanas, los operadores del mercado comenzaron a ver que los cheques de Intergarantias e Interavales operaban con una tasa por encima de lo normal y por encima respecto de sus competidores.

Esto resultó una primera advertencia entre los operadores de cheques del mercado ya que reflejaba algún escenario de estrés crediticio sobre estas SGR.

"Mientras Garantizar operaba cheques a una tasa del 45%, se veían cheques de Interagantías 10 puntos por encima de la tasa de Garantizar. Si se está pagando una tasa muy alta del cheque PyME es porque nadie quiere comprarte el riesgo. Ese fue el primer indicador de alerta", dijeron desde la mesa de trading de una importante compañía líder en el segmento de cheques.

Fuentes del mercado consignan que la situación se aceleró porque los fondos PyME que tenían los cheques no cobraban los mismos cuando el activo vencía. Es decir, llegado el vencimiento los cheques no se cobraban.

Un operador de cheques del mercado añadió que, cuando llegaba el vencimiento, Caja de Valores le pedía el pago a la SGR pero esta no pagaba, argumentando que el emisor del cheque no había cursado el pago.

En ese escenario, típicamente la SGR debe hacerse cargo del eventual incumplimiento, usando el dinero del fondo de riesgo para cumplir con los inversores del mercado.

Sin embargo, esto no ocurrió. Y ante esta situación, es donde nace el rulo que el mercado comienza a denunciar como potencial fraude.

Una importante fuente de una SGR líder en el mercado local explicó que lo que falló no fue una mala asignación del riesgo, sino que se pudo haber tratado de un delito.

"Cuando Intergarnatías no paga y Caja de Valores le reclama el pago, lo que buscaba hacer desde la SGR es intentar colocar otro cheque de la PyME para pagar con ese dinero el cheque que ya estaba vencido. En una primera instancia el mercado le empezó a pedir más tasa para colocar los cheques y luego le dejaron de comprar. Solamente al cierre de junio, Intergarantías dejó $ 500 millones sin pagar en cheques", explicó el directivo de la SGR.

Lo que además señalan desde el mercado es que era llamativo que la SGR no usara el fondo de riesgo para pagar. Allí fue cuando el ruido se agigantó.

"Se hizo cada vez más grande el ruido cuando los fondos comunes, que son los grandes tenedores de los cheques, empezaron a pedirle a la SGR explicaciones sobre su balance. Existió un zoom semanas atrás y en donde el presidente de la SGR mostró los números a los fondos PyME. Allí se desató el pánico", confesó un directivo de una SGR.

Exceso de límites de avales

Lo que evidenciaba el excel es que la SGR había dado avales a empresas hasta 20 veces el límite permitido por reglamentación.

El fondo de riesgo con el que contaba la SGR era de $ 1800 millones. Por lo tanto, la reglamentación le impide a la SGR ofrecer avales por más del 5% por PyME. Es decir, la SGR podía prestar hasta $ 90 millones por PyME.

Sin embargo, el listado que habría mostrado la SGR es que existían PyMES que habían recibido avales por $ 900 millones, es decir, 10 veces más su límite.

Según detallan desde el mercado, solamente en las primeras 20 empresas a los cuales la SGR le había otorgado avales, concentraban un total de $ 5200 millones y en los cuales, en cada una de ellas se había superado el límite de $ 90 millones por aval.

El riesgo vivo que había presentado Intergarantía en mayo era de $ 4500 millones, por lo que mostraba un apalancamiento cercano a tres veces, algo razonable para las SGR.

Sin embargo, en el citado excel que se dio a conocer el zoom, el riesgo vivo reflejaba un total de $ 6600 millones.

"La SGR mintió en la información. Se reflejó que la SGR tenía más apalancamiento de lo que en realidad era. Dentro del riesgo, solamente 22 PyMES tenían concentrado el riesgo de la SGR. Es decir, se violó el límite técnico en 22 casos de manera abrupta. Allí no fue un error de cálculo sino que fue un delito. El mismo no solo no fue culposo, sino que por la manera en que se excedieron los limites, parece haber habido dolo", explicaba enojado el trader de un fondo común de inversión afectado por los cheques que le había comprado a la SGR.

Además, el mismo trader señaló que, al buscar las empresas a las cuales se les otorgó el crédito excesivo, muchas de ellas eran de dudosa procedencia.

"Encentras nombres raros en las compañías, o compañías de disfraces a los cuales se les otorgó un aval enorme. Todo esto fue una estafa y fraude de los accionistas. Se le dio capital infringiendo la norma en 22 casos y hasta 10 veces más de lo permitido", dijeron operadores especializados en cheques PyME de pago diferido.

El presunto excel que desató el pánico en el mercado de cheques, al que accedió El Cronista.

Desde la calificadora Moody's señalaron que las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) calificadas por la compañía cuentan con una adecuada diversificación en términos de MiPyMEs avaladas y muestran un correcto proceso de suscripción de riesgos y conocimiento de sus clientes, lo cual se encuentra incorporado en sus calificaciones locales vigentes.

En relación a los eventos recientes, desde Moody's sostuvieron que los mismos fueron casos puntuales de algunas entidades.

"No esperamos que su impacto se propague al sistema en general. Moody's Local Argentina continuará monitoreando la industria y las potenciales consecuencias crediticias que los mencionados eventos puedan tener en las entidades calificadas", dijeron.

Impacto en los FCI

Según detallan fuentes del mercado, los fondos comunes de inversión PyME perdieron $ 1200 millones ayer y suman salidas por $2300 millones en la última semana.

"Las compañías de seguro están rescatando los fondos. La caída del rendimiento de las PyME se da porque provisionaron está perdida. Pero hay mucho ruido en el mercado a partir del potencial fraude de la SGR", explicaba el trader de cheques de un importante fondo común de inversión.

Hay preocupación en el mercado ya que los fondos se mantienen en stand by y decidieron disminuir el volumen de compras de cheques PyME

"No compro cheques por los próximos días. Quiero ver el impacto real en la industria de este desfalco. A nuestro fondo no lo afectó demasiado pero queremos ver que se tranquilice la situación para volver a recalibrar expectativas", comentaron desde un FCI que se vio parcialmente afectado por la situación.

Existe también la intención de hacer un balance de la actual situación de crisis y estrés en el mercado de SGR.

Desde una importante SGR consideran que sin dudas esta situación de SGR con suspensiones por ByMA, debe llamar la atención a todos.

"Es un llamado de atención para las SGR y reguladores, y obligarnos como sistema a generar mecanismos que permitan detectar antes síntomas de mala salud de una SGR para lograr remediar esas situaciones en estadios iniciales", dijeron..