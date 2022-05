ByMA tiene nuevo CEO: quién es y a dónde se irá el anterior

Alejandro Berney ya no será más CEO de ByMA . Continuará como Director Ejecutivo de Caja de Valores, puesto que también mantenía. Además, seguirá como miembro del comité ejecutivo de ByMA.

Ahora, en su nueva función, le tocará liderar el desarrollo del negocio de la depositaria que crece en complejidad y en oportunidades. Tendrá a su cargo el inminente reemplazo del sistema central de custodia por Nasdaq, y llevará adelante la estrategia para capitalizar su potencial.

Nuevo escenario

El gerente de Mercados de ByMA, Gonzalo Pascual Merlo, seguirá en esa posición. Pero además asumirá la función de CEO de ByMA, que hasta ahora tenía Berney. Va a liderar las iniciativas que impulsen la innovación tecnológica, la integración del negocio y su evolución y posicionamiento en el mercado argentino. "Gonzalo está dedicado a la parte de negociación, así que es un reconocimiento de lo que logró en estos años", comentan puertas adentro.

"Esto nos va a permitir enfocarnos mejor cada uno en lo suyo ", se les escuchó decir a los involucrados. "Se separan las funciones ejecutivas de ambas empresas. ByMA no es una estructura de poder, es de negocios; en la práctica eficientiza todo, a veces una sola persona no puede hacer todo solo ", revelan en off the record quienes siguen de cerca el mundillo financiero.

Alejandro Berney ya no será más CEO de ByMA, sino que continuará como Director Ejecutivo de Caja de Valores, liderando el desarrollo del negocio de la depositaria que crece en complejidad y en oportunidades.

Quién es el nuevo CEO

Pascual Merlo, un MBA del IAE que es conocido en el ambiente por ser una de las personas que más sabe de mercados en el país, empezó en el Merval, lo que antes era ByYMA, como economista senior de Desarrollo de Negocios allá por el 2016. Fue luego de haber pasado antes como analista de Revenue Management de Aerolíneas Argentinas.

Una vez creado ByMA, comenzó en Desarrollo Estratégico de Negocios y fue haciendo carrera, hasta pasar a gerente de Renta Variable y Derivados y gerente de Mercados, que fue su última posición, junto con director de Tecval, una de las compañías del grupo, donde asumió en febrero de 2020, justo un mes antes de que empezara la cuarentena.

Gonzalo Pascual Merlo asumirá la función de CEO de BYMA para liderar las iniciativas que impulsen la innovación tecnológica, la integración del negocio y su evolución y posicionamiento en el mercado argentino.

Decisión

Puertas adentro detallan que, "como resultado de un crecimiento exponencial en verticales centrales de su negocio, el Grupo ByMA decidió evolucionar hacia una nueva estructura organizacional enfocada en atender los próximos desafíos, manteniendo su posición de liderazgo".

La novedad implica la definición de un CEO para ByMA y la continuidad del Director Ejecutivo para Caja de Valores, quienes serán parte del Comité Ejecutivo y trabajarán de manera conjunta para profundizar la integración vertical y continuar con la transformación digital que se viene desarrollando.