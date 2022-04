Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá: "Hay gente en Argentina que no cumple la regulación del Banco Central"

Pierpaolo Barbieri es el fundador y CEO de Ualá. En una entrevista exclusiva con El Cronista, el creador de una de las principales fintech del país y unicornio argentino dialogó acerca de sus próximas metas así como de la competencia con los bancos y la controversia desatada tras el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo.

"Nuestro objetivo es el ser principal ecosistema financiero de América latina", definió Barbieri durante la entrevista, quien espera duplicar la cantidad de clientes que tiene la plataforma este año.

Fundador de Ualá recauda u$s 30 millones para un fondo de capital de riesgo

El Banco Nación suspendió transferencias a CVU: qué va a pasar con los que "aprovecharon" la falla

-Al fundar Ualá uno de los principales objetivos era aumentar la inclusión financiera ¿Cuál es el balance que haces hoy?

-Estamos extremadamente felices que más del 17% de la Argentina ya tiene Ualá, más del 30% de los jóvenes . Ualá se convirtió en uno de los principales promotores de digitalización en Argentina porque nosotros proveemos el servicio de cargar plata cash, en efectivo, gratis. Le pagamos a los usuarios el servicio que obviamente da Cobro Express, Rapipago, Pago Fácil, etc. Estamos ayudando a la digitalización y a la inclusión financiera. Y también tenemos un gran proyecto de educación financiera que lanzamos este año, Aula Ualá, donde proveemos contenidos de educación completamente gratis, sin fines de lucro. Cuando nosotros arrancamos el 50% de la Argentina estaba fuera del sistema financiero y hoy nosotros solos ya tenemos más de 3,5 millones de clientes en el ecosistema. Pero hay mucho por hacer y por eso estamos creciendo en Colombia y en México. Hoy Ualá no sólo esta disponible para Argentina sino para 210 millones de personas en nuestros tres mercados.

Cuando nosotros arrancamos el 50% de la Argentina estaba fuera del sistema financiero y hoy nosotros solos ya tenemos más de 3,5 millones de clientes en el ecosistema

-Ya están presentes en México y Colombia ¿Tienen pensado seguir expandiéndose en la región?

-Hoy por hoy nuestro foco está en crecer en esos mercados. En Argentina ayer mismo (n.d.e el martes pasado) lanzamos Apple Pay, la semana pasada subimos los límites del producto de cuotas para ya casi un millón de personas y la semana que viene vamos a estar lanzando nuevos productos en México. Y la semana siguiente en Colombia. Nuestro foco está en hacer crecer nuestros ecosistemas en los tres mercados. Nosotros tenemos Ualá Bis en Argentina, que todavía no está en los otros mercados, créditos en Argentina, que todavía no está en los otros mercados e inversiones en Argentina, que todavía no está en los otros mercados. En inversiones específicamente ya tenemos a 1.8 millones de argentinos que han invertido vía Ualá y eso está buenísimo porque además de proveer una cuenta estamos proveyendo la manera de que la gente se proteja de la inflación, ahorre y en muchos casos es la primer herramienta de ahorro que han tenido. El efectivo hay que recordar que no te permite ahorrar, no te protege contra la inflación, perdés siempre. Entonces tener un Fondo Común de Inversión con las comisiones más bajas del mercado ayuda a que la gente se proteja y ahorre.

-¿Tienen pensado lanzar dentro de poco nuevas opciones de inversión dentro de la app?

-Sí. Nosotros en diciembre lanzamos Ualtec Capital que es nuestra Alyc . Está regulada por la CNV, y es una nueva entidad. Nosotros tenemos las cuentas comitentes en Ualá. Estamos lanzando un nuevo Fondo Común de Inversión que manejamos enteramente nosotros. Y también tenemos dólar MEP que ya está disponible para un millón de personas directamente en Ualá y vamos a seguir creciendo y lanzando nuevos productos.

En inversiones específicamente ya tenemos a 1.8 millones de argentinos que han invertido vía Ualá y eso está buenísimo porque además de proveer una cuenta estamos proveyendo la manera de que la gente se proteja de la inflación, ahorre y en muchos casos es la primer herramienta de ahorro que han tenido

Unicornio argentino

-Ya llegaron a ser unicornios, un objetivo que muchas fintech y bancos digitales tienen en mente. ¿Cuál es el próximo objetivo?

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

-La verdad que para nosotros ser unicornio no cambia nada. Puede ser objetivo para otros pero para nosotros nunca lo fue. Nuestro objetivo es hacer el mejor producto y eso sólo se logra con el mejor equipo. Por eso, apuntamos tanto a la cultura y a crear un gran ambiente de trabajo. Por eso te mencionaba eso de ser una de las dos mejores empresas para trabajar en la Argentina que es algo muy importante para nosotros. Queremos crecer y que nuestros productos sean cada vez más usados y llegar a incluir a cada vez más gente en América Latina. Nos queda mucho por crecer en Colombia, Argentina y también en México. Entonces seguimos con eso como norte y no nos importa la valuación de la empresa.

Para nosotros ser unicornio no cambia nada. Puede ser objetivo para otros pero para nosotros nunca lo fue. Nuestro objetivo es hacer el mejor producto y eso sólo se logra con el mejor equipo

-¿Cómo fue este último año para Ualá y cuáles son las perspectivas para el 2022?

-Fue gran hito lanzar Colombia. Trabajamos más de dos años y medio para el lanzamiento porque ahí somos una entidad financiera, una compañía de financiamiento regulada, el equivalente a un banco. También estamos en el proceso de compra de Wilobank en Argentina y en el proceso de compra de un banco en México. Nuestro objetivo es continuar esos procesos, seguir sumando clientes y ampliando la propuesta y la pata de productos para ser el mejor ecosistema financiero de América latina. Nuestra misión es simple: traer los servicios financieros al siglo XXI y creemos que este año vamos a lograr duplicar la cantidad de clientes que tiene la plataforma después de crecer tanto en los últimos años. Para darte una idea, en el último mes nosotros sumamos más de 100.000 personas a la plataforma y más de la mitad de eso, fue totalmente orgánico. O sea gente que viene al ecosistema porque le gustan nuestros productos, no porque hacemos publicidad. Nuestro foco es hacer el mejor producto y hacer que la gente venga por eso.

-¿Cuáles son los mejores productos que ofrece hoy Ualá?

-Destacaría el crecimiento de Uala Bis, que es algo que lanzamos hace 14 meses. Es nuestra propuesta a los comercios que les permite a todos los comercios cobrar en vivo y que se le deposite el dinero en sus cuentas en vivo. Eso creció más de 1300% en el último año y vos podes cobrar integrado a tienda nube, tenemos una API para que la gente lo ponga en sus tiendas y sitios web y también tenemos un mpos que lo podes comprar directamente desde la aplicación y eso viene creciendo un montón porque la gente quiere cobrar en vivo y además, es 45% más barato que el único otro proveedor del mercado que ofrece dinero en vivo. Es el más barato, el más rápido y está más integrado y eso viene creciendo increíblemente.



Otra cosa que viene creciendo un montón es el producto de cuotas. En Ualá vos podes cuotificar cualquier consumo directamente desde la aplicación. Es en vivo, entonces Ualá te devuelve como en un mini préstamo el dinero de cualquier consumo que hayas hecho. Subimos los límites, entonces vos ahora podes cuotificar hasta $ 70.000 dependiendo tu perfil crediticio. Es en vivo y únicamente en el mercado aplica a a cualquier compra, no solamente tiene que ser en lugares que acepten cuotas sino que también puede ser en cualquier negocio porque los que cuotificamos somos nosotros. Las cuotas de Ualá te permiten cuotificar consumos dentro y fuera de la Argentina y ahora además podes pagarlo con Apple Pay.

-Subieron los límites, a contramano de los bancos que no los están subiendo para financiamiento. ¿A qué obedeció ese cambio?



-Es algo que los usuarios nos piden. Estamos llegando a un montón de gente que nunca tuvo acceso a una tarjeta de crédito pero también a quienes sí tienen acceso pero como vos decís no les suben los límites. Entonces en Ualá vos podes cuotificar cualquier consumo en vivo, cuando vos quieras, y además aplica a compras internacionales. Entonces tenemos un montón de gente que cuotifica consumos fuera de la Argentina. Es algo único porque no podías pagar en cuotas eso en otras plataformas y nosotros tratamos de hacer un producto que va subiendo el límite a medida que vas creando historia crediticia. Entonces una vez cada dos meses nosotros recategorizamos a la gente y de esa forma logramos bajar la tasa y subir los montos.





Fintech vs bancos

-Hay una fuerte competencia entre fintech y bancos. ¿Por qué un usuario debería elegir Ualá?

-Apoyamos la competencia y la celebramos porque creemos que nos eleva. En Ualá te ofrecemos todo un ecosistema en base a una cuenta gratuita y universal, cuando normalmente los bancos te cobran cargos de apertura, mantenimiento y renovación de cuenta. Creemos que tenemos el mejor programa de puntos en el país porque tenemos una alianza con American Airlines que te permite ganar millas. Somos el único proveedor de American Airlines en Argentina. Tenemos cuotas, préstamos, Ualá Bis, que es radicalmente más barato que las opciones que ofrecen otros y también asistencia, seguros, análisis de gastos y pagos de servicios. Entonces yo no digo que uses uno o el otro. Propongo que haya competencia y que cada usuario elija lo que más le guste.

Hay gente en Argentina que no cumple la regulación del Banco Central. El Banco Central exige igualdad de tratamiento entre CBU y CVU y sin embargo hay bancos en la Argentina que restringen las transferencias

-¿Todavía siguen los problemas con las transferencias entre CBU y CVU?

-Te la hago corta: hay gente en Argentina que no cumple la regulación del Banco Central. El Banco Central exige igualdad de tratamiento entre CBU y CVU y sin embargo hay bancos en la Argentina que restringen las transferencias. Las transferencias no son propiedad de los bancos, son de los usuarios y de los ciudadanos que las hacen. Nosotros cumplimos las reglas del Banco Central y otros jugadores no. Lo que me pregunto es que ocurriría si Ualá fuera el que no cumple la regulación del Banco Central.

-¿Que faltaría entonces para que haya interoperabilidad total entre fintech y bancos?

-Que cumplan la regulación del Banco Central, que apunta precisamente a la interoperabilidad del sistema y a que cada uno pueda disponer de su dinero porque, después de todo, no es dinero de los bancos sino de la gente. También nosotros apoyamos la banca abierta, que cada uno pueda acceder a los datos desde cualquier plataforma que uno quiera. Para eso se necesita una regulación y queremos que haya una en Argentina, tal como existe en la Unión Europea, Reino Unido, México y en Brasil, que apunta hacia la apertura de datos, porque eso quiere decir más información para el sistema y una baja de costos, porque una vez que uno tiene disponible más datos, puede originar más créditos para la gente. Los datos, como digo siempre, no son de las instituciones financieras sino de la gente y necesitamos un método para compartir esos datos porque eso baja los costos del sistema y aumenta la competencia.

-¿Ves posible que el Open Banking pueda darse en el corto plazo en la Argentina?

-Yo confió que todos vamos hacia eso. Los bancos tienen disponibles los saldos pero solo se los muestran a ellos mismos. Está disponible la información, necesitamos que el regulador les pida a todos los jugadores, incluidos nosotros, que la compartamos y nosotros seríamos los primeros en hacerlo.

Créditos a Pymes

-Hubo críticas por el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo tras el acuerdo por los préstamos a pymes. ¿Cómo las tomaste?

-Este es un programa de la Foncap que gestiona el Ministerio de Desarrollo Productivo y que es dinero del Banco Interamericano de Desarrollo. Un programa que ya aplica a bancos públicos y privados y que como dijo Kulfas más del 90% de estos fondos han sido distribuidos vía bancos públicos y privados. Me sorprendió la crítica porque lo único que estamos haciendo es traer dinero del desarrollo internacional para apuntalar a pequeños comercios que tienen muy poco acceso al crédito a la Argentina para que puedan crecer. Somos solamente intermediarios en una larga lista. No es que Ualá va a recibir algo que otro no recibió. Al contrario, estamos solamente ampliando la oferta de productos y de financiamiento para las pequeñas empresas del país que están sofocadas y con poco acceso a capital para crecer.

17Sigma

-Esta semana anunciaron el lanzamiento de 17Sigma. ¿Cuál es el objetivo del fondo y por que decidiste meterte en ese mercado?

-El principal objetivo de 17Sigma es apoyar y apostar por la próxima generación de emprendedores y emprendedoras en América Latina. Yo creo y digo siempre que el ecosistema de América Latina tiene todo para crecer. Tenemos el talento, el PBI, la población que más crece y tiene un boom demográfico muy importante como para ser líderes globales de digitalización y para eso lanzamos 17Sigma. Para invertir en esos emprendedores y emprendedoras en el momento más temprano de la creación de las empresas para apoyarlas y traer más inversión extranjera directa a nuestra región y para crecer más.

El principal objetivo de 17Sigma es apoyar y apostar por la próxima generación de emprendedores y emprendedoras en América Latina

-Ya son 4 personas en 17Sigma y anunciaron que estaban activamente contratando. ¿Cómo se puede hacer para acceder a trabajar en 17Sigma y en Ualá?

-Para trabajar en Ualá, todas nuestras búsquedas están en nuestro sitio y además en Linkeldin. Nosotros tenemos planeado contratar más de 500 personas en 2022, estamos buscando de todo. Hoy salimos como el segundo mejor lugar para trabajar en tecnología en toda Argentina, después de Mercado Libre, lo que nos llenó de orgullo. Y tenemos más de 100 búsquedas abiertas en este mismo momento. En 17Sigma es un poco distinto, está el sitio www.17Sigma.com y ahí está para dejar el curriculum para trabajar en 17Sigma o para proponer nuevos proyectos de inversión. Nosotros estamos buscando activamente invertir el capital que levantamos en proyectos de toda América Latina. Ya invertimos en ocho empresas: en Argentina, Brasil, Colombia, México. Queremos apoyar el crecimiento de proyectos digitales que apunten a aumentar la competencia, apostar por la digitalización en distintas industrias y también proyectos de sustentabilidad, algo que vemos que va a crecer muchísimo en los próximos años. Estamos abiertos a proyectos que la gente nos presente desde la etapa más temprana, desde semilla a presemilla.