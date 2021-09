Sorpresa dólar: cayó en agosto la demanda de solidario y le da más aire a las reservas

En momentos en los que el ingreso de divisas comienza a menguar por factores estacionales, cada dólar cuenta. Es ante ese escenario que cobra relevancia un dato que sobresale de la recaudación de agosto informada ayer por el Ministerio de Economía.

Allí puede verse que el monto recaudado por el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) cedió 12,8% en agosto.

De los $ 9987 millones que se habían recaudado en junio, el Estado ingresó $ 8705 millones el mes pasado.

Eso refleja que la demanda de dólar ahorro y/o los consumos con tarjeta en moneda extranjera podrían haber marcado ya su pico en los meses previos, lo que supone un alivio para las reservas del Banco Central (BCRA) .

La cantidad de personas que compraron dólares en los bancos había escalado de forma significativa en junio y julio. Fue luego de 10 meses de descensos ininterrumpidos, en los que la cantidad de personas que adquirían parte o la totalidad de su cupo de u$s 200 en los bancos se redujo de casi 4 millones, en agosto de 2020, a 304.000, en mayo último.

El endurecimiento del cepo cambiario a mediados de septiembre de 2020, primero, y el hecho de que entre febrero y buena parte de junio el dólar blue permaneció debajo del "solidario", después, explicaron en buena medida ese descenso.

La cantidad de personas que cada mes utilizan su cupo de u$s 200. Fuente: Informe Cambiario de Julio, BCRA.

Sin embargo, esa tendencia se había revertido en junio y julio: la cantidad de ahorristas que habían comprado dólar ahorro se había incrementado a 443.000, mientras que un mes después había crecido a 690.000 .

El mismo comportamiento podía observarse en los montos de compras netas de las "personas humanas". Los u$s 920 millones de agosto de 2020 se habían ido reduciendo a un mínimo de u$s 152 millones en abril. Y tras escalar a u$s 179 millones en mayo, alcanzó los u$s 241 millones en junio y os u$s 229 millones en julio.

Ante ese escenario, y teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y que los factores que llevaron a que se incremente la compra siguen presentes, es que era esperable que el sendero de demanda alcista continuase en agosto .

Pero los datos de la recaudación informados ayer por la cartera que conduce el ministro Martín Guzmán parecen enterrar, al menos de momento, esa posibilidad.

Fuentes oficiales explican que los aumentos vistos en los meses previos respondían a factores estacionales .

"En julio se observó un incremento en el volumen de compra de moneda extranjera producto del cobro del aguinaldo", ejemplifican.

"Se concentró el pago de aguinaldo y devolución de impuestos y eso generó una demanda extra", coincide otra fuente del equipo económico.