Redrado explicó por qué sube el blue y advirtió sobre la "brecha de la brecha" del dólar

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina Martín Redrado advirtió este miércoles que el aumento del dólar blue es provocado por las "medidas de represión y de apriete de la demanda" que aplica el Gobierno.

La cotización del paralelo registra en la jornada otro incremento de $ 1 y ya se vende en $ 183 en el mercado informal, el nivel máximo desde octubre del año pasado, lo que determina que la brecha con el dólar oficial mayorista ya roce el 90 por ciento.



El economista consideró que "limitar las cantidades del llamado dólar financiero o contado con liquidación, le puso un piso a ese dólar. Y ahora empieza a haber un mercado de dólar financiero libre: la brecha de la brecha".

"Lo que se ve en el día a día, lo que marcan las últimas medidas, es un camino de represión económica. Vos podés aumentar la oferta o reprimir la demanda. Yo soy partidario de aumentar la oferta. Las últimas medidas que se tomaron son restrictivas", dijo Redrado, en declaraciones radiales.



El ex titular de la autoridad monetaria evaluó que "hoy tenemos 15 precios para el dólar. Y las últimas medidas generaron un diferencial de $ 10 entre el dólar solidario y el dólar financiero libre. Entonces, hay un dólar cada vez más escaso".

"Además, la sensación que dejaron las autoridades fue tomar una decisión casi a escondidas, mientras mirábamos la final entre Argentina Brasil por la Copa América", añadió.



A su criterio, "las medidas de represión, de apriete de la demanda, lo que generan es más presión cambiaria".



Para Redrado, el dólar blue "está reflejando falta de previsibilidad en las variables que tiene un programa económico. Cuando uno mira los tipos de cambio históricos, la Argentina no está desalineada, pero nadie ofrece dólares. Con 15 tipos de cambio, con 15 valores para una mercancía una economía no puede funcionar, lo que refleja es que no hay oferta y si hay demanda".



El economista descartó una devaluación, al sostener que el mercado "no puede forzarla, porque el esquema de control hace que vas a tener una tensión. Es brecha versus reservas. Si querés mantener la brecha vas a tener que sacrificar reservas y si vos querés cuidar reservas la brecha se te va a escapar".

"La crisis es de credibilidad: por eso se necesitan leyes que le den previsibilidad al comportamiento fiscal, al comportamiento monetario. Argentina necesita un plan de estabilización y crecimiento. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Necesitas leyes que modernicen nuestra estructura monetaria, que tengamos más argentinos que paguen menos impuestos, también obras de infraestructura que necesita la Argentina para proyectar su producción al mundo", concluyó.