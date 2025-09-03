Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este miércoles 3 de septiembre

El dólar oficial hoy miércoles 3 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa cortó en la jornada previa una racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".

La divisa acumuló durante la última semana una suba de $ 50 y este lunes llegó a tocar alcanzó los llegando a alcanzar los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1787,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 3 de septiembre se ofrece a $ 1340 para la compra y $ 1360 para la venta. El paralelo corta la racha alcista que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,09%). El paralelo cotiza $ 130 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Hasta el momento, y pese al anuncio del Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino de forma directa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.

De esta forma, las reservas brutas se ubicaron en u$s 43.023 millones desde los u$s 40.961 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.

Con los últimos movimientos, las arcas de la máxima autoridad monetaria quedaron en u$s 40.761 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 3 de septiembre

El dólar oficial hoy miércoles 3 de septiembre operó a $ 1375 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.340,000 1.380,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.335,000 1.375,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.315,000 1.382,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.340,000 1.380,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.347,000 1.387,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.335,000 1.385,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.340,000 1.390,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.360,000 1.395,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.335,000 1.375,000 BRUBANK S.A.U. 1.347,000 1.378,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.340,000 1.380,000 BANCO MACRO S.A. 1.340,000 1.385,000 BANCO PIANO S.A. 1.335,000 1.380,000

El Gobierno interviene el dólar: qué dice el FMI sobre la decisión de Caputo

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado libre de cambios "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". El Gobierno dice tener el aval del FMI.

La aclaración surge 5 días después de que comenzaran a circular estimaciones sobre los depósitos del Tesoro en el Banco Central que daban cuenta de una caída de los que son en dólares equivalente al aumento que habían registrado los depósitos en pesos.

