Nuevos billetes de $ 20.000: cuándo entran en circulación, cómo son y todo lo que se sabe

Fuente: Imagen no oficial con fines ilustrativos

El Gobierno nacional confirmó cuándo entrarán en circulación los billetes de $ 20.000. Según informaron, llegarán a la Argentina $ 290 millones de ejemplares provenientes de una imprenta estatal china.

Los billetes de $ 20.000 y de $ 10.000 pertenecen a la colección Heroínas y Héroes de la Patria, anunciada por el Gobierno anterior, en 2022. Fue la administración de Javier Milei quien decidió que el flamante conjunto finalmente sea de 20.000 y de 10.000, y no de 100, 200 y 500, como se planeó originalmente.

¿Le cree el mercado a Caputo? Qué va a pasar en los próximos meses según Claudio Zuchovicki

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 8 de julio minuto a minuto

Hasta el momento el billete de mayor denominación es el de $ 10.000.

¿Qué personaje está en el billete de 20.000?

En el anverso del billete estará el prócer argentino Juan Bautista Alberdi, quien fue el ideólogo de las bases y puntos de partida que permitieron redactar la Constitución Nacional de 1853.



"El protagonista del billete de $ 20.000 será Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución Nacional de 1853, cuyo retrato estará en el anverso. Como ilustración central del reverso estará la recreación de la casa natal del abogado, diplomático, economista, escritor, filósofo, periodista y político", publicaron desde el BCRA.



¿Cuándo sale el billete de 20.000?

Los primeros ejemplares de los billetes de $ 20.000 entrarán en circulación a partir de octubre. Sin embargo, en un principio no se podrán retirar por cajeros automáticos, sino que solo conseguirse por ventanilla. Esto será así hasta que que cada banco configure las caseteras de sus terminales automáticas.

Se estima que recién en enero todos los cajeros automáticos entreguen esta nueva denominación con la cara de Alberdi. En el caso del billete de $ 2000, muchos cajeros de la red Banelco tardaron hasta un año en estar configurados para poder entregarlos.

La nueva denominación podrá utilizarse para pagar el medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre. De esta forma, facilitará las transacciones en efectivo, que si bien bajó en los últimos años, aún representa el 29% de las operaciones totales según Worldplace LLC.

Recategorización del Monotributo: tras la aprobación del paquete fiscal, ¿cuándo entran en vigencia los nuevos topes?

"No sería tan...": la predicción de Miguel Kiguel sobre cómo se puede salir del cepo al dólar y qué podría pasar

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitirá los nuevos billetes en octubre.

¿Cuánto valen los billetes de 20.000 y de 10.000 en dólares?

El nuevo billete de $ 20.000 equivale hoy a u$s 13,88 de Estados Unidos. En cambio, la denominación de $ 10.000 corresponden hoy a u$s 6,95. La billetes de $ 2000 equivalen hoy a u$s 1,38.

Según el BCRA, hoy en día hay un total de 11.452 millones de billetes en circulación en Argentina. Del ejempla de $ 10.000 ya hay unos 20 millones de billetes. La imprenta china Bank Note Printing and Minting Corporation es la encargada de imprimir 770 millones de billetes y será quien fabrique los de 20.000.