Crecen los pagos con QR, pero se transfiere menos dinero por la crisis

Los pagos con QR siguen creciendo en la Argentina, pero cayó el monto del dinero transaccionado. En mayo se efectuaron 49,7 millones de transferencias, de las cuales el 84,6% se iniciaron con QR interoperables. Según el Banco Central, eso representó 42 millones de pagos, representando un crecimiento interanual de 297,3%.

Pese a esa mayor cantidad de operaciones, el dinero pagado fue inferior al del año pasado, reflejando una caída del consumo y del poder adquisitivo. Ascendió a $ 522,2 mil millones, reflejando un desplome del 21,4 % interanual.

Si bien el BCRA había explicado en abril que esa caída estaba explicada porque las transacciones PCT con credenciales de tarjeta de débito en comercios habían migrado al canal tarjeta de débito, en mayo también se desplomaron estas últimas.

Al respecto, se efectuaron 236,2 millones de transacciones con tarjetas de débito por $ 3,4 billones, con variaciones del 22,7 % interanual en cantidades y del -8,2 % en montos.

A días de que todo el sistema se abra a pagos con tarjetas de crédito, los argentinos siguen utilizando los códigos QR para pagar. Apenas 15,4% de las transferencias fueron realizadas con token o claves aleatorias.

El 68,6 % de las transferencias fue realizado por clientes que utilizaron sus cuentas a la vista y en un 31,4 % sus cuentas de pago. Asimismo, el 46,8 % de los comercios acreditaron en cuentas a la vista y un 53,2% en cuentas de pago.

Estas estadísticas aún no incorporaron los pagos con tarjeta de crédito con código QR interoperable, que fue implementado a partir de principios de junio, pero no aún no se extendió a todos los comercios del país. La interoperabilidad total ocurrirá en la primera quincena de junio. Mercado Pago, el jugador con la red más amplia de QR, pidió postergarlo para readecuar su ecosistema.

Hoy ya se puede pagar con tarjeta de crédito con QR en McDonald's, Frávega, Open 25, Farmacity, Mostaza y Supermercados DIA, entre otras cadenas, según lo acordado entre Modo y Mercado Pago.

"El objetivo es prender 100% próximamente. Se está encendiendo de manera progresiva y monitoreando que todo funcione correctamente. Cualquier rollout tecnológico que privilegia que el usuario no tenga problemas, es progresivo y lleva semanas. Esto es normal y parte del proceso. No hay demoras", explicaron fuentes de Mercado Pago.

Desde la vereda de enfrente, dudan sobre los motivos de la postergación. "No es un tema técnico. Los niveles de aprobación están en los términos adecuados. Me parece que Mercado Pago quiere preparar su ecosistema", reveló otra fuente involucrada en las negociaciones.