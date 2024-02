Caída de la Ley Omibus: ¿qué pasará con el dólar blue y los mercados?

El gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés político en el tratamiento de la Ley Omnibus, lo que genera incertidumbre en los mercados financieros y un posible impacto en el valor del dólar.



El proyecto de ley, que había obtenido una media sanción, fue devuelto a foja cero tras la decisión del oficialismo, en acuerdo con el sector dialoguista del Congreso, de retornarlo a comisiones para su revisión. Esta movida, lejos de ser una mera formalidad, provoca preocupación entre los inversores y analistas del mercado.

Por qué se cayó la media sanción de la Ley Ómnibus: qué dice el artículo 155 del reglamento de Diputados

Un financista de renombre, miembro de una sociedad de bolsa, expresó su preocupación ante El Cronista: "Este retroceso, esta vuelta a comisiones de la ley Omnibus, tendría que impactar negativamente en los mercados. En la baja de activos, sea bonos o acciones, y en una suba del dólar."

El Gobierno dijo que los gobernadores "destruyeron" la Ley Omnibus y vuelve a plantear la idea de un plebiscito

"Hoy, por ejemplo, el dólar MEP bajó de 1.200 y el dólar blue estuvo entre 1.120 y 1.140. Y nos daría la sensación de que esta noticia negativa va a tener un impacto en los mercados. Me parece que había una expectativa importante en cuanto a cambiar determinadas leyes de raíz. Y esto hace retrasar todo y demorar todo", expresó el financista.

Por su parte, Agustín Etchebarne, economista especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica y director General de Fundación Libertad y Progreso, mostró en X, extwitter, su amargura: "Mañana caerán los mercados, subirá el riesgo país, y Argentina será todavía un poco más pobre. El ajuste y la pobreza serán todavía mayores. Es una pena. Ojalá reflexionen los gobernadores...".

La cuenta "Brujo de los mercados", también dio su punto de vista: "Al mercado no le va a gustar que se haya caído la Ley Ómnibus. Veremos como termina. Lo fiscal ya no estaba en la ley, y en ese flanco el Gobierno, percibimos, tiene una carta fuerte porque la nominalidad le da muchas herramientas, sobre todo porque no hay Presupuesto 2024 y tiene mucha discrecionalidad para repartir. Pero el tema va a levantar dudas sobre si Argentina puede realmente volverse un país distinto del país decadente en que se ha convertido".

Sin embargo, hasta el momento no se han observado cambios notorios en el llamado "dólar cripto", cuyos movimientos suelen anticipar la reacción del mercado ante eventos políticos de impacto.

El gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre con una manifiesta posición pro-mercado, enfrenta ahora el desafío de lidiar con un revés político que podría afectar el funcionamiento de los mercados financieros. Los inversores observan con atención cualquier señal que pueda indicar el rumbo económico y político del país, y este contratiempo en el Congreso ha despertado preocupación y expectativas sobre el futuro inmediato.