Yellen se merece seguir al mando de la Reserva Federal

El enfoque de Donald Trump hacia la política económica ha tenido hasta ahora muy pocos logros concretos, y definitivamente nada de utilidad. Ahora tiene la oportunidad de tomar una decisión que hará más por la salud a largo plazo de la economía estadounidense que cualquier cambio al código tributario: la designación de un presidente de la Reserva Federal cuando finalice el primer mandato de Janet Yellen en febrero de 2018.

Entre las opciones que tiene Trump, más allá de mantener a Yellen en el cargo, incluye elegir a Kevin Warsh, miembro del directorio de la Reserva Federal desde 2006 hasta 2011; o a Gary Cohn, el principal asesor económico de la Casa Blanca; o a Jerome Powell, actual gobernador de la Reserva Federal. En los tres aspectos más importantes a tener en cuenta _las opiniones sobre la política monetaria, la actitud hacia la regulación financiera, y la independencia de la Reserva Federal _ volver a nombrar a Yellen es lejos la mejor solución.

Es cierto que su mandato no ha sido perfecto: en particular, la comisión de mercado abierto de la Fed se mostró demasiado propensa a elevar las tasas de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias evidentes. Aún así, el endurecimiento fue gradual. Yellen acepta que el mundo cambió desde antes de la crisis financiera y que la oportunidad de crecimiento constantemente bajo implica que las tasas de interés no volverán a sus picos máximos a la crisis.

Su mandato ha marcado una continuidad del análisis y enfoque de su predecesor, Ben Bernanke. La reacción de la Fed ante la crisis fue de las mejores de los bancos centrales del mundo y, de hecho, de sus autoridades económicas en términos generales.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de Warsh. Mientras estuvo en el directorio de la Federal, Warsh se equivocó sistemáticamente con la inflación; siempre creyó equivocado que la misma era una grave amenaza. Por suerte en ese momento no se tuvieron en cuenta sus opiniones.

Hay otra buena razón para apoyar el renombramiento de Yellen: el importante papel que tuvo la Fed en la regulación del sistema financiero. Cohn y Powell estaban a favor de revertir algunas de las regulaciones Dodd-Frank implementadas tras la crisis financiera, en especial las normas que según ellos restringen los préstamos bancarios. Dichas regulaciones pueden no ser perfectas, pero una tendencia hacia normas más débiles hará que el sistema sea más inestable. El nombramiento de cualquiera de ellos consolidaría un inoportuno afán desregulador en las altas esferas del banco central.

Por último, hay que defender la credibilidad de la propia institución. Cualquier designación que no sea Yellen, y concretamente la de Cohn, plantearía dudas sobre la independencia del banco central. En un momento de formulación de políticas económicas excéntricas en la Casa Blanca con un presidente que no ha mostrado ningún reparo en intentar intimidar a la Fed, enfrenta una presión política mayor que la que había enfrentado en mucho tiempo.